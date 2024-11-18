Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 lideriyle aile fotoğrafı çekildi

Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brezilya'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi kapsamında liderlerle aile fotoğrafı çekimine katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nde temaslarına devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve kapsamında liderlerle aile fotoğrafı çekimine katıldı. - RIO DE JANEIRO