Cumhurbaşkanı Erdoğan Gaziantep'te

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler: Terör örgütünün belini kırdık

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Bayburt'ta yaptığı konuşmada, Türk ordusunun terör örgütüyle mücadelesini azim ve kararlılıkla sürdürdüğünü belirterek, yurt içi ve sınır ötesinde gerçekleştirilen başarılı operasyonlarla terör örgütünün belini kırdıklarını söyledi. Güler, şehitlerin ve gazilerin vatanın en kutsal emaneti olduğunu vurgulayarak, onların hakkını ödeyemeyeceklerini ancak hayatlarını kolaylaştırmak için çalıştıklarını ifade etti.