Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'de akan kanda lojistik ve askeri destek sağlayanların da vebali vardır - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'de akan kanda lojistik ve askeri destek sağlayanların da vebali vardır

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze\'de akan kanda lojistik ve askeri destek sağlayanların da vebali vardır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kimse aklımızla alay etmesin.

22.05.2024 21:32
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kimse aklımızla alay etmesin. Kimse bizim gözümüzün içine bakarak yalan söylemesin. Gazze'de oluk oluk akan kanda en az işgalciler kadar onlara lojistik ve askeri destek sağlayanların da vebali vardır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Uluslararası İyilik Ödülleri Töreni'ndeki konuşmasında, "Depremde başkaları için gerektiğinde canını tehlikeye atan, bir ihtiyaç sahibine daha ulaşmak için kendini paralayan, hakkı ve adaleti savunmak için her türlü riski göze alan, Kur'an'ın nuru ile aydınlanan nesillerin yetişmesi için gayret eden, yetimlere, öksüzlere, yaşlılara hatta kuşlara bile el uzatan koca yürekli, yüce gönüllü insanların eksikliğini Rabb'im bizlere hissetirmesin, diyorum. Sizlere müteşekkiriz, minnettarız." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Türkiye'de ve yeryüzünün farklı noktalarında iyiliği, kardeşliği ve güzelliği yaymak için yardımseverlerin yaptıkları çalışmaların daim olmasını dileğinde bulundu.

Ömrünü Bosna'nın özgürlüğü için adayan bir dava ve devlet adamı olan merhum Aliya İzetbegoviç'in büyük bir mütefekkir olmasının yanı sıra, küresel sistemin işleyişini çok iyi bilen tecrübeli bir siyasetçi olduğunu anlatan Erdoğan, "Gerektiğinde ülkesi ve milleti için takım elbiseyi çıkarıp askeri kamuflaj giyecek kadar vatanperverdi, cesurdu, yiğitti, her açıdan örnek bir liderdi. Şahsımın gönül dünyasında da kendisinin mutena bir yeri vardı. Rahmetli Aliya'nın sadece mücadelesi değil, fikirleri, tavsiyeleri ve sözleri de bize örnek olmuştur. Merhum Aliya, Srebrenitsa soykırımı için şöyle demişti: 'Ne yaparsanız yapın soykırımı unutmayın. Çünkü unutulan soykırım tekrarlanır'. Evet, unutulan veya unutturulan soykırımın tekerrür etmesi kaçınılmazdır." diye konuştu.

İzetbegoviç'in dikkat çektiği acı gerçeğe maalesef bugün Gazze'de hep birlikte şahit olduklarını kaydeden Erdoğan, şöyle devam etti:

"7 Ekim'den bu yana tüm dünyanın gözleri önünde Gazze'de son asrın en hoyrat soykırımlarından biri işleniyor. 15 bini aşkın çocuk maalesef katledildi, 35 bin masum şehit edildi, 80 binden fazla Filistinli yaralandı. Gazze'nin neredeyse tamamı enkaza döndü. Abluka nedeniyle zaten bir açık hava hapishanesi olan Gazze'yi son 229 günde devasa bir çocuk mezarlığına çevirdiler. Kuvözdeki bebekleri öldürecek, hastaneleri, ibadethaneleri bombalayacak, yardım malzemesi götüren kamyonlara saldıracak, gıda sırası bekleyen masum sivillerin tepesine bomba yağdıracak kadar insanlıklarını kaybettiler.

Tüm bunları da yıllardır bize insan hak ve hürriyetleri dersi verenlerin silahları, bombaları, uçakları ve koşulsuz diplomatik desteğiyle yaptılar. Kimse bizim aklımızla alay etmesin. Kimse bizim gözümüzün içine bakarak yalan söylemesin. Gazze'de oluk oluk akan kanda en az işgalciler kadar onlara lojistik ve askeri destek sağlayanların da vebali vardır. Sanmayın ki Gazze'de ölen biçarelerin ahı bunları tutmayacak, sanmayın ki zalimlerin yaptıkları yanlarına kar kalacak, asla. Gazzeli mazlumların kanı, işgalcilerin ve hamilerinin alnına yapışmıştır."

Erdoğan, Hamas'ın önceki hafta ateşkes teklifini kabul ettiğini açıkladığını ancak İsrail'in uzlaşmaz tavrını sürdürdüğü söyledi.

İsrail yönetiminin bununla da yetinmeyerek, sivillerin son sığınağı Refah'a saldırarak gerçek niyetini ortaya koyduğunu kaydeden Erdoğan, "Bir defa şunu artık herkesin kabullenmesi lazım, Batılı güçler tüm şımarıklığına ve pervasızlığına rağmen Netanyahu'nun arkasında durdukça, Filistin'de katliamların önüne geçilemez." dedi.

Netanyahu'nun kendi siyasi ömrünü uzatmak için antisemitizmi körüklediğini ve kendi vatandaşlarının güvenliğini tehlikeye attığını belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Siyonist yayılmacılık böyle devam ederse, açık söylüyorum dünyamız yeni çatışmalara gebedir. İran'la geçen ay yaşanan gerilim bunun sadece bir işaretiydi. İsrail'in Lübnan'a ve diğer bölge ülkelerine yönelik saldırıları artıyor. İsrail yönetiminin daha fazla kan dökülmeden, daha fazla çocuk, daha fazla kadın ölmeden, insanlığa dair umutlar daha fazla kaybolmadan bir an önce durdurulması gerekiyor. Katliamın durdurulması ilk adımdır, bununla birlikte soykırımcıların adalete hesap vermesi sağlanmalıdır."

(Sürecek)

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'de akan kanda lojistik ve askeri destek sağlayanların da vebali vardır - Son Dakika

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