Erdoğan: Gazze\'deki katliamın durdurulması gerekiyor

Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Daha fazla kan dökülmeden, göz yaşı akamdan bölgemiz çok daha büyük tehditlerle karşı karşıya kalmadan bir an önce Gazze'deki katliamın durdurmamızın altını bir kez daha çiziyorum" dedi. - DUBAİ