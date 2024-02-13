Erdoğan: Gazze'deki katliamın durdurulması gerekiyor - Son Dakika
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Politika

Erdoğan: Gazze'deki katliamın durdurulması gerekiyor

Erdoğan: Gazze\'deki katliamın durdurulması gerekiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Daha fazla kan dökülmeden, göz yaşı akamdan bölgemiz çok daha büyük tehditlerle karşı karşıya kalmadan bir an önce Gazze'deki katliamın durdurulması gerektiğini vurguladı.'

13.02.2024 13:11
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Daha fazla kan dökülmeden, göz yaşı akamdan bölgemiz çok daha büyük tehditlerle karşı karşıya kalmadan bir an önce Gazze'deki katliamın durdurmamızın altını bir kez daha çiziyorum" dedi. - DUBAİ

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Erdoğan: Gazze'deki katliamın durdurulması gerekiyor - Son Dakika
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