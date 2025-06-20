Cumhurbaşkanı Erdoğan, " Gazze'deki soykırımın ve İran'daki çatışmalar geri dönülemez bir noktaya gitmektedir. Daha fazla sivil kayıplar olmadan, korkunç bir felaket yaşanmadan ellerin tetiklerden ve düğmelerden çekilmesi şarttır." - İSTANBUL
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Gazze'deki soykırımın ve İran'daki çatışmalar geri dönülemez bir noktaya gitmektedir. - Son Dakika
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