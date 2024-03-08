Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze konusunda kararlılıkla mücadele ediyor

Kütahya'da Kadınlar İsrail'in Saldırılarına Karşı Yürüdü

Kütahya'da bir araya gelen kadınlar, İsrail'in saldırıları sonucunda hayatlarını kaybeden Gazzeli hemcinsleri için yürüdü. Kütahya İHH İnsani Yardım Derneği Kadın Kolları Başkanlığınca düzenlenen yürüyüşte, katılımcılar Gazze'de saldırılar sonucu hayatını kaybeden kadınların fotoğraflarının bulunduğu dövizlerle Zafer Meydanı'na kadar yürüdü. Grup, İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü katliama dur demek için bir araya geldiklerini belirterek, sloganlar eşliğinde seslerini duyurdu.