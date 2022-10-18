Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gençlerimize bir müjde vermek isterim Ulusal staj programının 2023 yılı başvurularını bugün itibari ile açıyoruz. - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gençlerimize bir müjde vermek isterim Ulusal staj programının 2023 yılı başvurularını bugün itibari ile açıyoruz.

18.10.2022 14:33

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gençlerimize bir müjde vermek isterim Ulusal staj programının 2023 yılı başvurularını bugün itibari ile açıyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gençlerimize bir müjde vermek isterim Ulusal staj programının 2023 yılı başvurularını bugün itibari ile açıyoruz. Yaz stajı için ödediğimiz asgari ücretin yüzde 30'una tekabül eden rakamı, 2023 'ten itibaren asgari ücret seviyesine yükseltiyoruz"

-"Ülkemizdeki üniversite sayısını 81 ilimizin tamamına yayarak arttırırken bize gelen eleştiriler vardı. Iğdır'dan oradaki bir gencimiz üniversiteye gidecekse ta İstanbul'a veya Ankara'ya neden gelsin. Biz dedik hocalarımızı Iğdır'a gönderelim. Hocalarımız bu üniversitelere gelip orada ders veriyor. Biz ilmi tahsil etmek için artık hocalarımızı seferber ettik. Şu anda 208 tane üniversitemiz var. Bazı üniversitelerimizde boş kalan kontenjanlar da yapılan düzenlemeyle önemli ölçüde çözüldü. Bu sene öyle bir sorun kalmadı"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "e-İnsan Programı"nda konuştu.

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Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Asgari Ücret, Iğdır, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Gençlerimize bir müjde vermek isterim Ulusal staj programının 2023 yılı başvurularını bugün itibari ile açıyoruz. - Son Dakika

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