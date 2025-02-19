Cumhurbaşkanı Erdoğan grup toplantısı sonrası TBMM Başkanvekili Adan ile görüştü

Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TBMM'de partisinin grup toplantısı sonrası TBMM Başkanvekili Celal Adan ile görüştü. İkilinin Meclis kulisinde sohbet ettiği anlar kameraya yansıdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısı sonrası TBMM Başkanvekili ve MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan ile sohbet etti. İkilinin meclis kulisindeki sohbeti kameraya yansıdı. - ANKARA