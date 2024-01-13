 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan, güvenlik toplantısına katılmak üzere Dolmabahçe'ye geldi - Son Dakika
Üye Girişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, güvenlik toplantısına katılmak üzere Dolmabahçe'ye geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, güvenlik toplantısına katılmak üzere Dolmabahçe'deki Çalışma Ofisi'ne geldi. Toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve MİT Başkanı İbrahim Kalın da katılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, güvenlik toplantısına katılmak üzere Dolmabahçe\'ye geldi
13.01.2024 - 14:45,
Abone Ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gerçekleştirilecek olan güvenlik toplantısına katılmak üzere Dolmabahçe'deki Çalışma ofisine geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan güvenlik toplantısına katılmak üzere Dolmabahçe'de bulunan Çalışma Ofisi'ne geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık yapacağı güvenlik toplantısına Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın katılacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı, Güvenlik, Diplomasi, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, güvenlik toplantısına katılmak üzere Dolmabahçe'ye geldi - Son Dakika


15:05
Zafer Partisi'nin İBB Başkan Adayı Azmi Karamahmutoğlu oldu Zafer Partisi'nin İBB Başkan Adayı Azmi Karamahmutoğlu oldu
14:14
Terör hedefleri vuruluyor! 32 terörist etkisiz hale getirildi Terör hedefleri vuruluyor! 32 terörist etkisiz hale getirildi
14:05
Ünlü isimlerden şehit düşen 9 askerimiz için taziye mesajları Ünlü isimlerden şehit düşen 9 askerimiz için taziye mesajları
14:01
Esenyurt'ta başıboş atlar sokaklarda dolaştı Esenyurt'ta başıboş atlar sokaklarda dolaştı
13:28
Türkiye'de yakalanan DEAŞ'lı teröristin cebinden İsrail parası çıktı! Üzerine bir de not düşmüşler Türkiye'de yakalanan DEAŞ'lı teröristin cebinden İsrail parası çıktı! Üzerine bir de not düşmüşler
13:01
ABD ikiyüzlülüğü! Besledikleri teröristlerin şehit ettiği askerlerimiz için taziye mesajı yayınladılar ABD ikiyüzlülüğü! Besledikleri teröristlerin şehit ettiği askerlerimiz için taziye mesajı yayınladılar
12:56
Yenikapı Metro İstasyonu'nda İspanyol bir genç intihar etti Yenikapı Metro İstasyonu'nda İspanyol bir genç intihar etti
12:55
CHP, Tandoğan'da yapılacak mitingi iptal etti CHP, Tandoğan'da yapılacak mitingi iptal etti

Son Dakika
15:05 Zafer Partisi, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde belediye başkan adaylarını tanıttı
14:14 Terör hedefleri vuruluyor! 32 terörist etkisiz hale getirildi
14:05 Ünlü isimlerden şehit düşen 9 askerimiz için taziye mesajları
14:01 Esenyurt'ta başıboş atlar sokaklarda dolaştı
13:28 Türkiye'de yakalanan DEAŞ'lı teröristin cebinden İsrail parası çıktı! Üzerine bir de not düşmüşler
13:01 ABD ikiyüzlülüğü! Besledikleri teröristlerin şehit ettiği askerlerimiz için taziye mesajı yayınladılar
12:56 Yenikapı Metro İstasyonu'nda İspanyol bir genç intihar etti
12:55 CHP, Tandoğan'da yapılacak mitingi iptal etti
12:25 Pençe-Kilit şehitleri törenle memleketlerine uğurlandı
12:20 Haluk Levent ve Hasan Can Kaya, çadırda kalan şehit ailesine ev alacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2024 15:54:17. #1.13#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, güvenlik toplantısına katılmak üzere Dolmabahçe'ye geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement