Cumhurbaşkanı Erdoğan, güvenlik toplantısına katılmak üzere Dolmabahçe\'ye geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gerçekleştirilecek olan güvenlik toplantısına katılmak üzere Dolmabahçe'deki Çalışma ofisine geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan güvenlik toplantısına katılmak üzere Dolmabahçe'de bulunan Çalışma Ofisi'ne geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık yapacağı güvenlik toplantısına Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın katılacak. - İSTANBUL
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