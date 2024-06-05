Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Hakkari'de yargı kanunu değil hukuku konuşturmuş kararını buna göre vermiştir"

"Dünyanın hiçbir demokratik ülkesi dağdaki eli kanlı teröristlerin tünel kazarak belediyelere sızmasına göz yummaz"

"İlla bir tepki gösterilecekse Kandil'in belediyelere çökme girişimine göstermelidir"

"Kandil'deki bölücü canileri 'yere izmarit atmıyor' diye methedecek kadar içlerindeki millet düşmanlığını kustular"

" Bunların FETÖ, PKK, DHKP'sine kadar terör örgütlerinin yanında saf tuttuklarını gördük. Teröre karşı devletimizin yanında bunları göremedik"

"Teröristler Cumhuriyet savcımızı kalleşçe şehit ediyor, bunlar teröristlerin sözcülüğünü yapıyor"

"Terörle demokrasi bir arada bulunmaz"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8. Anadolu Medya Ödülleri töreninde konuştu.