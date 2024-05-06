Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas lideri Heniyye ile Gazze'deki çatışmaları ele aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas lideri Heniyye ile Gazze'deki çatışmaları ele aldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas lideri Heniyye ile Gazze\'deki çatışmaları ele aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, telefonda görüştüğü Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile Gazze'deki çatışmaların sona erdirilmesi için yapılan çabaları ele aldıklarını ifade etti. Erdoğan, Heniyye ile yaptığı görüşmede, Hamas'ın ateşkes önerisini onaylamasını değerlendirdiklerini ve İsrail'in de kalıcı ateşkes için adım atması gerektiğini vurguladıklarını belirtti.

06.05.2024 21:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, telefonda görüştüğü Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile Gazze'deki çatışmaların ve şiddetin sona erdirilmesi için ortaya konan çabaları ele aldıklarını ifade etti.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kabine toplantısı öncesi Heniyye ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiklerini belirtti.

Heniyye ile Gazze'deki çatışmaların ve şiddetin sona erdirilmesi için ortaya konan çabaları ele aldıklarını aktaran Erdoğan, görüşmede, Hamas'ın ara buluculardan aldığı ateşkes önerisini onaylamasını değerlendirdiklerini kaydetti.

Görüşmede, Hamas'ın, Türkiye'nin telkinleri ile verdiği kararı olumlu bulduğunu dile getiren Erdoğan, " İsrail'in de kalıcı ateşkes için adım atması gerektiğini vurguladık. Batılı ülkeler başta olmak üzere tüm tarafları, ateşkes için İsrail'e gereken baskıyı yapmaya çağırıyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, İsmail Heniyye, İsrail, Gazze, Dış Politika, Uluslararası İlişkiler, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas lideri Heniyye ile Gazze'deki çatışmaları ele aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:24 Hamas ’’ateşkes’’ dedi, İsrail reddetti: Şu an Refah’a saldırıyoruz Hamas ''ateşkes'' dedi, İsrail reddetti: Şu an Refah'a saldırıyoruz
21:59 Fenerbahçe deplasmanda Konyaspor ile 0-0 berabere kaldı Fenerbahçe deplasmanda Konyaspor ile 0-0 berabere kaldı
20:41 Erdoğan’dan ’’öğretmen ataması’’ açıklaması: Branş dağılımı ve başvuru takvimi yarın paylaşılacak Erdoğan'dan ''öğretmen ataması'' açıklaması: Branş dağılımı ve başvuru takvimi yarın paylaşılacak
20:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hamas’ın ateşkesi kabul etmesinden memnuniyet duyuyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hamas'ın ateşkesi kabul etmesinden memnuniyet duyuyoruz
19:37 Hamas, ateşkes teklifini kabul ettiğini Katar ve Mısırlı arabuluculara iletti Hamas, ateşkes teklifini kabul ettiğini Katar ve Mısırlı arabuluculara iletti
23:07 İsmail Kartal: Matematiksel olarak yarışın içindeyiz İsmail Kartal: Matematiksel olarak yarışın içindeyiz
22:53 Dusan Tadic: Artık şampiyonluk çok zor Dusan Tadic: Artık şampiyonluk çok zor
22:16 Icardi’den Fenerbahçelileri çıldırtacak paylaşım Icardi'den Fenerbahçelileri çıldırtacak paylaşım
21:32 Hamas’ın ateşkes teklifini onaylaması sonrası Gazze’de sevinç gösterileri düzenlendi Hamas'ın ateşkes teklifini onaylaması sonrası Gazze'de sevinç gösterileri düzenlendi
21:22 Fenerbahçe’de 2 zorunlu değişiklik Art arda sakatlandılar Fenerbahçe'de 2 zorunlu değişiklik! Art arda sakatlandılar
21:22 DEVA Partisi Milletvekili Ekmen, TPAO İşçilerinin Sorunlarını Gündeme Getirdi DEVA Partisi Milletvekili Ekmen, TPAO İşçilerinin Sorunlarını Gündeme Getirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2024 23:18:48. #1.12#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas lideri Heniyye ile Gazze'deki çatışmaları ele aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement