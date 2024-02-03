 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hatay'ı güvenli ve görkemli bir şehir haline getirme kararlılığımız devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hatay'ı güvenli ve görkemli bir şehir haline getirme kararlılığımız devam ediyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hatay\'ı güvenli ve görkemli bir şehir haline getirme kararlılığımız devam ediyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'ı yeniden ayağa kaldırmak için çalıştıklarını belirterek, deprem turistleri gibi bölge illerini sadece oy sandığı belirleyince hatırlayanlardan olmadıklarını vurguladı. 31 Mart'ta Hatay'ın yeni bir başlangıç yapacağına inandığını ifade eden Erdoğan, şehrin kalkınması için iktidarla yerel yönetim ve merkezle ilçeler arasında uyumun önemine dikkat çekti.

03.02.2024 20:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Hatay'ı eskisinden daha güvenli, daha görkemli bir şehir haline getirinceye kadar bize durmak yok"

"Altılı masa denilen siyaset mühendisliği ürünü projenin yerinde bugün yeller esiyor"

"Hatay'ımızı yeniden ayağa kaldırmak için canla, başla çalışıyoruz"

"Biz, deprem turistleri gibi bölge illerimizi sadece oy sandığı ufukta belirince hatırlayanlardan değiliz"

"31 Mart'ta Hatay'ın yeni bir başlangıç yapacağına ben yürekten inanıyorum"

"Şehrin topyekün kalkınabilmesi için hem iktidarla yerel yönetim arasında hem de yerelde merkezle ilçeler arasında uyumun olması vazgeçilmezdir"

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Recep Tayyip Erdoğan, Siyaset, Hatay, Yerel yönetim, Deprem, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hatay'ı güvenli ve görkemli bir şehir haline getirme kararlılığımız devam ediyor - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2024 21:49:30. #1.13#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hatay'ı güvenli ve görkemli bir şehir haline getirme kararlılığımız devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement