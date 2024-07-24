Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hayvanlar konusunda kimse bize merhamet dersi vermeye kalkışmasın"

Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifine ilişkin, "Hayvanlar konusunda kimse bize merhamet dersi vermeye kalkışmasın" dedi.

Curhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisinde gerçekleştirilen AK Parti Grup Toplantısında konuştu. Erdoğan, 14 Mayıs 2023 seçimlerinin ardından AK Parti milletvekillerinin 14 ay boyunca yoğun bir tempo çalıştıkları ve 14 aylık süre zarfından milletin ihtiyaç duyduğu çok sayıda yasayı çıkardıkları için kendilerine teşekkür etti.

"Geride bıraktığımız 22 yılda hükümetteki icraatlarımız kadar meclis çalışmaları itibarıyla da rekorlar kırdık"

Parlamento gündeminde olan bazı kanun tekliflerinin görüşülmesi sonrası meclis çalışmalarının kısa bir süreliğine tatile gireceğini ifade eden Erdoğan, "Tatile giren sadece meclis çalışmaları olacak. Meclis dışı çalışmalarımız, sahadaki gayretlerimiz hız kesmeden devam edecek. 3 Kasım 2002'de yapılan genel seçimlerle TBMM 22. Dönem Faaliyetlerine başlamıştı. 22. Dönemden 28. Döneme kadar, AK Parti birinci parti olarak meclisi sevk ve idare eden kuvvet oldu. Gerek hükümetlerimizle, gerekse meclisteki gruplarımızla insanüstü bir gayret gösterdik, her dakikamızı milletimize adayarak yoğun şekilde mücadele ettik. Geride bıraktığımız 22 yılda hükümetteki icraatlarımız kadar meclis çalışmaları itibarıyla da rekorlar kırdık. Milletimiz beni meclise çalışmaya gönderdi, ter dökmemiz için seçti. Ülkemiz için mücadele görevi verdi ve biz de milletimize mahcup olmamak için emaneti hakkıyla taşımanın gayreti içinde olduk" ifadelerini kullandı.

"Başkalarının ne dediği, ne düşündüğü mühim değil, millet ne söylüyor biz ona dikkat kesildik"

Bugüne kadar Türk milletinin hiçbir derdine ve sorununa kulak tıkamadıklarını belirten Erdoğan, "Başkalarının ne dediği, ne düşündüğü mühim değil. Millet ne diyor, ne düşünüyor, millet ne söylüyor biz ona dikkat kesildik. Muhalefet ne der? Bize ne muhalefetten. Medyada ne yazarlar? Bize ne medyadan. Seçkinler rahatsız oluyorlarmış, tuzu kurular gürültü yapıyorlarmış. Sesi çok çıkan cazgırlar ortalığı velveleye veriyorlarmış. Bunların hiçbirine bakmayız, aldırmayız yola devam ederiz" diye konuştu.

"Milletimiz bizden bu sorunu çözmemizi istiyor"

Bazı kesimlerin görmezden gelmesine rağmen Türkiye'de başıboş köpek sorunu olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dünyanın hiçbir medeni ülkesinde göremeyeceğiniz bir sokak köpeği popülasyonuyla karşı karşıyayız. Bu sayı her yıl asimetrik bir şekilde katlanarak artıyor. Bu başıboş köpekler, çocuklara, yetişkinlere,

Yaşlılara, başka hayvanlara saldırıyor. Trafik kazalarına sebep oluyor. En değerli varlıklarımız olan çocuklarımızı parçalamak suretiyle bizden kopartıyorlar. Artan kuduz vakalarını, yabancı ülkelerin Türkiye'ye gelen vatandaşlarına yaptığı uyarıları saymıyorum. Müdahale edilmedikçe sorun daha da büyüyor, kötüleşiyor ve mesele tam anlamıyla çığrından çıkıyor. Milletimiz bizden bu sorunu çözmemizi istiyor" açıklamasında bulundu.

"Hayvanlar konusunda kimse bize merhamet dersi vermeye kalkışmasın"

Vatandaşların sokakların güvenli hale gelmesini istediğine dikkati çeken Erdoğan, "Bizim bu isteklere, bu arzulara, ülkemizin dört bir yanından yükselen feryatlara sessiz, tepkisiz kalmamız düşünülemez. Hayvanlar konusunda kimse bize merhamet dersi vermeye kalkışmasın. Bölücü terör örgütünün beşikteki bebeği katletmesine, canlı bombaların şehirlerimizde masum sivilleri aramızdan almasına, Gazze'de şu anda 16 bini bulan masum çocuğun ve sayısı 40 bini geçen masum insanın katledilmesine ses çıkarmayanlar kalkıp da bize merhametten bahsetmesin. Dağdaki eli kanlı katil sürülerine methiyeler düzenler bize vicdan ve merhamet nutku çekemez. Timsahın gözyaşları merhametten değildir" ifadelerine kullandı.

"Acılı anne ve babanın üzerine yürüyen bir karakter fukarasının diline en son alacağı kelime merhamettir"

"Komisyon çalışmaları sırasında köpek yüzünden hayatını kaybetmiş 10 yaşındaki kızının acısını yüreğinde taşıyan annenin, 10 yaşındaki oğlu parçalanmış babanın üzerine yürüyen bir karakter fukarasının diline en son alacağı kelime merhamettir" diyen Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Değil insana, değil masum çocuklara, herhangi bir canlıya karşı yüreğinde zerre miskal merhamet olan biri kalkıp da o densizliği yapamaz. Ciğerparesini kaybetmiş yüreği yaralı bir anne ile empati kuramayan, başka canlılarla nasıl kursun. Eşrefi mahlukat olan insana sevgi göstermeyen başka canlılara nasıl sevgi göstersin. İnsan sevmiyorlar ki bir köpeği nasıl sevecekler. Ayrıca, birileri muhalefet milletvekillerinin desteğiyle kalkıp geliyor, meclise taşınıyor. Meclis koridorlarını işgal ediyor, utanmadan, sıkılmadan meclis çatısı altında milletvekillerine 'katil' diye bağırabiliyor. Milletvekili, milletin temsilcisidir. Milletvekili, sadece kendisini seçenlerin değil tüm Türkiye'nin vekilidir. Milletvekiline, hem de yüce meclis çatısı altında 'katil' diye bağıran da, onu oraya getirip o cesareti veren de bütün millete karşı saygısızlık yapmıştır. Biz bu densizliğe, edepsizliğe, şımarıklığa pabuç bırakacak ve boyun eğecek bir grup değiliz. Biz 3-5 marjinal karakterin çığırtkanlık yaparak, bağırarak meclisi çalışamaz hale getirmesine eyvallah etmeyiz. Burası gazi bir meclistir, milletin meclisidir. Kimse gazi meclisin şanına ve konumuna gölge düşüremez. Böyle bir edepsizliğin tekrar yaşanmaması için gerekli tedbirlerin çok daha sıkı bir şekilde mutlaka alınmalıdır."

"Teklifi tatile girmeden Genel Kurul'un takdirine sunacak, Cumhur İttifakı olarak sokakları güvenli hale getireceğiz"

Yasa teklifinin utanç verici sahnelere rağmen komisyonda kabul edildiğini dile getiren Erdoğan, "Sadece insanları değil, sokak hayvanlarını da yaşatmayı amaçlayan kanun teklifimize 'evet' diyen tüm milletvekillerini tebrik ediyorum. Bu meseleyi meclis tatile girmeden önce inşallah Genel Kurul'un da takdirine sunacak, orada da taşkınlıklara prim vermeden inanıyorum ki Cumhur İttifakı olarak teklifi yasalaştırarak sokaklarımızı güvenli hale getireceğiz. Bu konuda tüm grubumuzdan milletin vekili olarak bu yüce çatı altında bulunan her bir arkadaşımdan kararlı bir duruş bekliyorum. Asla taviz yok ve bu işi Allah'ın izni ile bitireceğiz" dedi.

"Tüm hayvan severlerden başıboş köpekleri sahiplenme kampanyamıza güçlü destek bekliyoruz"

Teklifin yasalaşmasının sadece bir başlangıç olduğu vurgulayan Erdoğan, "Bundan sonra esas önemli olan sahiplenme sürecidir. Son bir haftadır ortalığı ayağa kaldıran sanatçılar, dernekler ve medya mensupları başta olmak üzere tüm hayvan severlerden başıboş köpekleri sahiplenme kampanyamıza güçlü destek bekliyoruz. Burada sergilenen yüksek hassasiyetin çok daha fazlasını sahiplenme sürecinde de göreceğimize inanıyorum" diye konuştu. - ANKARA