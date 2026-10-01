Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her siyasi partinin önceliği Türkiye olmak zorundadır. Türkiye'nin kendi iç dinamiklerinden güç alarak, Türkiye merkezli siyaset icra etmelidir"Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her siyasi partinin önceliği Türkiye olmak zorundadır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her siyasi partinin önceliği Türkiye olmak zorundadır. Türkiye'nin kendi iç dinamiklerinden güç alarak, Türkiye merkezli siyaset icra etmelidir"
Kaynak: AA