Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda Başbakanı Rutte ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İletişim Başkanlığının yaptığı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye ve Hollanda ikili ilişkileri ile NATO'nun yeni genel sekreterini belirlemesine ilişkin süreç ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri adayı olan Rutte'ye, Türkiye'nin yeni Genel Sekreter'den beklentilerini de ifade etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni genel sekreterin terörle mücadele ve diğer meydan okumalarda üyelerin güvenlik ve çıkarlarına en iyi şekilde hizmet etmesi, İttifak'ın birliğini güçlendirmesi ve NATO'nun asli rolüne öncelik vermesi, İttifak'ın temel değerleri ve yerleşik uygulamalarına bağlılık konusunda ikna edici taahhütler ortaya koyması, Avrupa Birliği üyesi olmayan müttefiklerin hassasiyetlerini dikkate alması gerektiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, bu ilkeler ışığında Türkiye'nin bu konudaki kararını stratejik akıl ve hakkaniyet çerçevesinde vereceğini söyledi. - ANKARA
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde kesin olmayan sonuçlara göre mevcut Belediye Başkanı Ömer Günel, seçimi önde götürürken, CHP Kuşadası İlçe Binası önünde toplanan kalabalık kutlamalara başladı.
ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre saat 22.30 itibarıyla Burdur'da oyların yüzde 46,27'si sayıldı. Burdur'da yüzde 48,06 ile CHP Adayı Ali Orkun Ercengiz, birinci sırada bulunuyor. Burdur Belediye Başkanlığı seçimlerinde sayılan oyların sonuçlarına göre partilerin oy oranları şöyle: CHP yüzde 48,06, AK Parti yüzde 44,01, İYİ Parti yüzde 3,52, YRP yüzde 1,71, Zafer Partisi yüzde 1,33. Burdur'da oy sayma işlemleri devam ediyor.
Düzce'de resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti adayı Faruk Özlü, seçimi kazandı. Özlü, seçmenlere teşekkür etti ve hizmetlerine devam edeceklerini belirtti.
Gaziantep'te yapılan Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde oyların yüzde 46,39'u sayıldı. Cumhur İttifakı Adayı Fatma Şahin yüzde 41,43 oy oranıyla birinci sırada bulunuyor.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener kurultay kararı aldı. Akşener'in İYİ Parti kurultayında yeniden aday olmayacağı bildiriliyor.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, teşekkür konuşmasında Ankara'nın adil yönetim anlayışı için fedakarlık yapanlara teşekkür etti. Yavaş, seçimin kaybedeni olarak Turgut Altınok'u gösterdi ve Ankara'nın yeşil, emek ve sosyal belediyecilik kazandığını vurguladı. Ayrıca, şeffaf ve hesap verebilir bir belediyecilik anlayışıyla Ankara'nın gelişimine yatırım yapacaklarını belirtti.
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