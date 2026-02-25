Cumhurbaşkanı Erdoğan, HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu\'nu kabul etti

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nu kabul etti.
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Görüşmeye ilişkin fotoğraf paylaşıldı.
