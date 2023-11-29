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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile ilgili soruya kızdı: Allah Allah, lafa bak - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile ilgili soruya kızdı: Allah Allah, lafa bak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir gazetecinin ''Devlet Bahçeli ile 50+1'i mi görüşeceksiniz?'' şeklindeki sorusuna sinirlendi. Erdoğan bu soruya ''Allah Allah, lafa bak'' sözleriyle karşılık verdi.

29.11.2023 - 15:03,  Güncelleme: 15:07
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TBMM'de partisinin grup toplantısında gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, çıkışta bir gazetecinin yönelttiği "Devlet Bahçeli ile 50+1'i mi görüşeceksiniz?" sorusu karşısına sinirlendi.

ERDOĞAN'IN 50+1 SÖZLERİNE KARŞI ÇIKMIŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 50+1 seçim sisteminin değiştirilmesine yönelik açıklamalarıyla ilgili tavrı merak konusu olan MHP lideri Devlet Bahçeli, konuyla ilgili siyaset kulislerine bomba gibi düşecek ifadeler kullanmıştı. Bahçeli, "Sayın Cumhurbaşkanımız sistemin ana omurgası, can evi yüzde 50+1 oy hesabıyla ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Cumhurbaşkanımızın tespitleri tutarlı ve anlamlıdır. Bizim geçmişten bugüne söylediğimiz sözler de bellidir ve değişme göstermemiştir. Sistemin doğasını zedelemeyecek uzlaşı sağlanacaktır. Dikkat buyurunuz milletvekili, belediye başkanı seçmiyoruz. Cumhurun bütününü temsil edecek Cumhurbaşkanını seçiyoruz. MHP olarak dün ne dediysek, bugün de aynı düşüncedeyiz. Siyasi hayatımız boyunca kimsenin sırtına binmedik. Hiç kimseyi de sırtımıza bindirmedik. Onun bunun sırtından geçinen keneler bizi anlayamaz. Yük aldık, yük olmadık. Önce ülkem ve milletim demekten de asla vazgeçmedik." demişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran Bahçeli sorusu: Allah Allah, lafa bak

"ARAMIZA KİMSE GİREMEZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la aralarına kimsenin girmeyeceğini söyleyen Bahçeli, "Cumhurbaşkanımızla muhabbetimiz hasbidir, haysiyetlidir. Hiç kimse aramıza giremeyecektir. Cumhur İttifakı'nda pazarlık yoktur, devamından yanayız." şeklinde konuşmayı da ihmal etmemişti.

KRİZ YAŞANDIĞI ÖNE SÜRÜLMÜŞTÜ

4 gün önce ise Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli arasında dün gerçekleşmesi beklenen görüşme gerçekleşmezken, yaşanan gelişme Ankara kulislerini de hareketlendirdi. Erdoğan'ın "Yüzde 50+1 şartının değişmesi isabetli olur" çıkışıyla başlayan tartışmanın iki lider arasında krize neden olduğu ve görüşmenin bu nedenle gerçekleşmediği iddia edilmişti.

"ALLAH ALLAH"

Bugün partisinin grup toplantısına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan'a bugün Bahçeli ile görüşüp görüşmeyeceği, 50+1 konusunu ele alıp almayacakları soruldu. Soruya sinirlenen Erdoğan, "Görüşeceğim tabii birazdan, Allah Allah lafa bak" ifadelerini kullandı.

Recep Tayyip Erdoğan, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile ilgili soruya kızdı: Allah Allah, lafa bak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile ilgili soruya kızdı: Allah Allah, lafa bak - Son Dakika
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