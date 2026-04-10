Cumhurbaşkanı Erdoğan, ICAPP Kadın Kolu 9. Toplantısı\'nın katılımcılarını kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Asya Siyasi Partiler Konferansı (ICAPP) Kadın Kolu 9. Toplantısı için İstanbul'a gelen katılımcıları kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçelievler'deki otelde "Küresel Dönüşüm Çağında Kadın Liderliği" temasıyla düzenlenen toplantının ardından katılımcılarla Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi.

Asya ülkelerinden kadın siyasi liderlerin bulunduğu kabulde, ICAPP Kadın Kolları Başkanı seçilen AK Parti Konya Milletvekili Meryem Göka, AK Parti'li bazı kadın milletvekilleri ve kadın kolları üyeleri ile Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de yer aldı.