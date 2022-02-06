Üye Girişi
Cumhurbaşkanı Erdoğan için el yazması Kur'an-ı Kerim yazdı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan için el yazması Kur'an-ı Kerim yazdı

06.02.2022 11:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan için el yazması Kur'an-ı Kerim yazdı

Kocaeli'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca için el yazması Kur'an-ı Kerim yazan Lokman Arslan, takdim edilmesi üzere Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt'e teslim etti.

Kocaeli'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca için el yazması Kur'an-ı Kerim yazan Lokman Arslan, takdim edilmesi üzere Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt'e teslim etti.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yaşayan ve 34 yılda 8 adet el yazması Kur'an-ı Kerim yazan Lokman Arslan, hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hem de korona virüs sürecinde verdiği zorlu mücadele için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca için el yazması Kur'an-ı Kerim yazmaya başlamıştı. El yazması Kur'an-ı Kerim'i tamamlayan Arslan, takdim etmesi için iki adet Kur'an-ı Kerim'i Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt'e getirdi.

Lokman Arslan'ın ömrünü İslam'a adadığını söyleyen Başkan Söğüt, "Birçok talebe yetiştiren Lokman Arslan hocamızın el yazısı ile yazdığı Kur'an-ı Kerim'i Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanımız Dr. Fahrettin Koca hocamıza takdim edeceğiz. Kendisine ve emeklerine bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi. - KOCAELİ

YORUMLAR
500

Recep Tayyip Erdoğan, Fahrettin Koca, Kocaeli, Körfez, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan için el yazması Kur'an-ı Kerim yazdı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
11:42 Lacazette kulübün anahtarını istiyor! Beşiktaş hayrete düştü
11:29 Eşinin mevlidinde hocadan nasihat alan Erken: O üzülmesin diye artık ağlamayacağım
11:26 Isparta'da donarak ölen vatandaşla ilgili ayrıntılar geldi! Valilik resmi açıklama yaptı: Aklen maluldür, yardım teklifini kabul etmemiş
11:12 Son Dakika: Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: Sosyal medya üzerinden Sayın Cumhurbaşkanımıza beddua ve hakaret edenler, haddini ve kendini bilmezlerdir
11:01 Fotoğraflarını satışa çıkaran fenomenin 10 günde kazandığı para dudak uçuklattı!
10:58 ABD'de bir papaz, Harry Potter ve Twilight kitaplarını yaktırdı!
10:56 Galatasaray'ın kaldığı otelde taraftarları çıldırtan fotoğraflar!
10:31 3 Rus'u öldüren Ukrayna'nın en ünlü kadın nişancısı, Putin'e meydan okudu
10:24 Muammer Kaddafi hakkında bomba iddia! Kaddafi yaşıyor mu?
10:19 Yıllardır hastalıkla mücadele eden Arda Kural son haliyle gündeme geldi!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2022 11:51:49. #1.12#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan için el yazması Kur'an-ı Kerim yazdı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement