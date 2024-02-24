Cumhurbaşkanı Erdoğan, İİT Enformasyon Bakanları Toplantısı'na videomesaj gönderdi - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İİT Enformasyon Bakanları Toplantısı'na videomesaj gönderdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı Enformasyon Bakanları Olağanüstü Toplantısı'na videomesaj gönderdi. Erdoğan, toplantıda Türkiye'nin terörle mücadeledeki kararlılığını vurgulayarak, İİT üyesi ülkeler arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiğini belirtti.

24.02.2024 18:02  Güncelleme: 18:05
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı Enformasyon Bakanları Olağanüstü Toplantısı'na videomesaj gönderdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İİT Enformasyon Bakanları Toplantısı\'na videomesaj gönderdi
Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Diplomasi, Uluslararası İlişkiler, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, İİT Enformasyon Bakanları Toplantısı'na videomesaj gönderdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İİT Enformasyon Bakanları Toplantısı'na videomesaj gönderdi - Son Dakika
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