Cumhurbaşkanı Erdoğan, IKBY Başbakanı Barzani ile telefonda görüştü

30.03.2026 20:41
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede bölgedeki çatışma süreci ve son gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konutuna düzenlenen saldırı nedeniyle Neçirvan Barzani'ye geçmiş olsun dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede ayrıca Türkiye'nin bu ve benzeri saldırıların daima karşısında olduğunu, bölgede yaşanan çatışmaların bir an önce durması gerektiğini belirtti. - ANKARA

Kaynak: İHA

