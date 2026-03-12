Cumhurbaşkanı Erdoğan ile BM Genel Sekreteri Guterres, "Umut Acıya Direnirken Gazzeli Gençler" sergisini gezdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Umut Acıya Direnirken Gazzeli Gençler" sergisini gezdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştü.
Erdoğan ve Guterres, daha sonra Beştepe Millet Sergi Salonu'na geçti.
Guterres'e Atatürk Uluslararası Barış Ödülü takdim töreni öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ve Guterres ile "Umut Acıya Direnirken Gazzeli Gençler" sergisini gezdi.
