Cumhurbaşkanı Erdoğan ile BM Genel Sekreteri Guterres, "Umut Acıya Direnirken Gazzeli Gençler" sergisini gezdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile BM Genel Sekreteri Guterres, "Umut Acıya Direnirken Gazzeli Gençler" sergisini gezdi

12.03.2026 21:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Umut Acıya Direnirken Gazzeli Gençler" sergisini gezdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Umut Acıya Direnirken Gazzeli Gençler" sergisini gezdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştü.

Erdoğan ve Guterres, daha sonra Beştepe Millet Sergi Salonu'na geçti.

Guterres'e Atatürk Uluslararası Barış Ödülü takdim töreni öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ve Guterres ile "Umut Acıya Direnirken Gazzeli Gençler" sergisini gezdi.

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler, Antonio Guterres, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan ile BM Genel Sekreteri Guterres, 'Umut Acıya Direnirken Gazzeli Gençler' sergisini gezdi - Son Dakika

Mardin’de 16 yaşındaki Zuhal evinde ölü bulundu Mardin'de 16 yaşındaki Zuhal evinde ölü bulundu
Saldırı sonrası Umman’daki kritik limandan dev yangın Saldırı sonrası Umman'daki kritik limandan dev yangın
Küme düşmeleri kesinleşmişti Kaybettiği maçın sonunda şampiyonluk sözü verdi Küme düşmeleri kesinleşmişti! Kaybettiği maçın sonunda şampiyonluk sözü verdi
Beşiktaş’tan TFF’ye gece yarısı yeni çağrı: Bir kez daha talep ediyoruz Beşiktaş'tan TFF'ye gece yarısı yeni çağrı: Bir kez daha talep ediyoruz!
İran, Basra Körfezi’nde yer alan yeraltı deniz üssüne ait görüntüleri paylaştı İran, Basra Körfezi'nde yer alan yeraltı deniz üssüne ait görüntüleri paylaştı
Bayram şekeri reyonuna asılan not tepki çekti Bayram şekeri reyonuna asılan not tepki çekti

21:33
Tek rakibi Yılmaz Vural Çalıştırdığı takım sayısını duyanlar inanamıyor
Tek rakibi Yılmaz Vural! Çalıştırdığı takım sayısını duyanlar inanamıyor
21:16
Galatasaray’dan 2 isim Şampiyonlar Ligi’nde haftanın 11’i belli oldu
Galatasaray'dan 2 isim! Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'i belli oldu
20:59
ABD’de sinagoga saldırı
ABD'de sinagoga saldırı
20:35
Sydney Sweeney, kendisine mesaj atan dünyaca ünlü futbolcuyu itiraf etti: 15 yaşındayken bana yazdı
Sydney Sweeney, kendisine mesaj atan dünyaca ünlü futbolcuyu itiraf etti: 15 yaşındayken bana yazdı
20:34
Bahçeli’den İran açıklaması: Her türlü senaryoya hazırlıklı olmalıyız
Bahçeli'den İran açıklaması: Her türlü senaryoya hazırlıklı olmalıyız
20:26
İsrailli milletvekili sokak ortasında bıçaklandı
İsrailli milletvekili sokak ortasında bıçaklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2026 21:56:37. #.0.5#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile BM Genel Sekreteri Guterres, "Umut Acıya Direnirken Gazzeli Gençler" sergisini gezdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.