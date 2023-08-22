Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Fatma Şahin arasında geçen ilginç diyalog: Elimde erkek aslan var - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Fatma Şahin arasında geçen ilginç diyalog: Elimde erkek aslan var

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Fatma Şahin arasında geçen ilginç diyalog: Elimde erkek aslan var
Son Güncelleme: 22.08.2023 12:57

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in 2018 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Sudan ziyareti sırasında aralarında geçen 'aslan ve fil' anısı sosyal medyada dikkat çekti. Şahin, ''Sudan'da dört aslan hediye etmişler. Gece 2 civarı aradı, 'Size göndersek bakabilir misiniz?' dedi. 'Tabii ama bizim bir de dişi fil ihtiyacımız var' dedim. Dedi ki 'Ya Başkanım gecenin ikisinde elimde erkek aslan var, sana dişi fili nereden bulayım?'' dedi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile arasında geçen anısı sosyal medyada dikkat çekti.

Şahin, dün Anadolu Yazarlar Derneği'nin düzenlediği "Anadolu Sohbetleri" programına katıldı. Erdoğan'a, 2018 yılında Sudan eski Devlet Başkanı Ömer El- Beşir tarafından hediye edilen dört aslana ilişkin konuşan Şahin, "Sudan'da dört aslan hediye etmişler. Gece 2 civarı aradı, 'Size göndersek bakabilir misiniz?' dedi. 'Tabii ama bizim bir de dişi fil ihtiyacımız var' dedim. Dedi ki 'Ya Başkanım gecenin ikisinde elimde erkek aslan var, sana dişi fili nereden bulayım?" dedi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile arasında geçen anısı sosyal medyada dikkat çekti. Şahin, dün Anadolu Yazarlar Derneği'nin düzenlediği "Anadolu Sohbetleri" programına katıldı.

Erdoğan'a, 2018 yılında Sudan eski Devlet Başkanı Ömer El- Beşir tarafından hediye edilen dört aslana ilişkin konuşan Şahin, "Sudan'da dört aslan hediye etmişler. Gece 2 civarı aradı, 'Size göndersek bakabilir misiniz?' dedi. 'Tabii ama bizim bir de dişi fil ihtiyacımız var' dedim. Dedi ki 'Ya Başkanım gecenin ikisinde elimde erkek aslan var, sana dişi fili nereden bulayım?" dedi.

Fatma Şahin, 3. Sayfa, Yaşam, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Fatma Şahin arasında geçen ilginç diyalog: Elimde erkek aslan var - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Fatma Şahin arasında geçen ilginç diyalog: Elimde erkek aslan var - Son Dakika
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