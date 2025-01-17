Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen CHP'li başkandan 'Erdoğan' pankartı - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen CHP'li başkandan 'Erdoğan' pankartı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüğü açıklanan CHP'li Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, bu kez ilçeye astırdığı pankartla gündeme geldi. Demirçalı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilçeye ziyareti öncesi ''Sayın Cumhurbaşkanımız Yüreğir'imize hoş geldiniz'' yazılı bir pankart astırdı.

17.01.2025 18:06  Güncelleme: 18:22
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP'li bir belediye başkanına AK Parti'ye geçmeyi teklif ettiğini öne sürmesi sonrası o ismin CHP'li Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı olduğu ortaya çıkmıştı.

Demirçalı iddiaların ardından bir açıklama yaparak Erdoğan ile görüştüğünü doğrulamış, "Adana ile ilgili genel bir konuşma yapılacağı düşüncesindeydim. Cumhurbaşkanımız nezaket içerisinde bizi karşıladı. Görüşme öncesinde ve sonrasında Genel Merkez'i, Sayın Genel Başkanımızı bilgilendirdim. Cumhurbaşkanımız ne zaman isterse görüşürüm" demişti.

ERDOĞAN'A PANKARTLI JEST

Erdoğan-Demirçalı görüşmesi sonrası başlayan tartışmalar gündemdeki sıcaklığını korurken; Demirçalı'dan dikkat çeken bir hamle geldi.

Demirçalı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın Yüreğir'deki programı öncesinde ilçeye "Sayın Cumhurbaşkanımız Yüreğir'imize hoş geldiniz" pankartı astırdı.

NE OLMUŞTU?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün yaptığı açıklamada CHP'li bir ilçe belediye başkanının Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Külliye'ye çağırıldığı bilgisini vererek, AK Parti'ye davet edildiğini ifade etmişti.

Özel, belediye başkanının çağrıldığında ve görüşmeden sonra kendisine bilgi verdiğini belirterek, "Gözlerime inanamadım. 'Şubat ayında kongrem var, bize katılır mısın?' Ya devletin başına, bir partinin öz evladı bir belediye başkanının 'Yapacağım kongrede bana katılır mısın? Senin önünü açarım, şunu yaparım, bunu yaparım...' Bir de böyle parantez içinde, 'Tertemiz adamsın biliyorum, ondan çağırıyorum ama bir leke çalarlar, Allah korusun' falan diye tehdit yapmalar. Bir de sivil arabayla aldırmalar, saraya götürmeler. Yakışıyor mu ya? Orada onu yapan, burada bunu yaptırıyor işte. İşte size tükenmişliğin resmi Tayyip Erdoğan'ın" ifadesini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen CHP\'li başkandan \'Erdoğan\' pankartı

Ali Demirçalı, Politika, 3-sayfa, Yüreğir, Gündem, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen CHP'li başkandan 'Erdoğan' pankartı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Hasan Kiremitci:
    Mualefet budur işte, Siyasi görüşü chp. Fakat Adam iyi yada kötü. Türkiyeyi temsil eden bir Başkanına saygı duyuyor. Böyle mualefeti, özler hale geldik. 111 43 Yanıtla
  • Murat Çevre:
    Adam doğru yolu görmüş Bravo 86 50 Yanıtla
  • Çelikk:
    Yalak 49 73 Yanıtla
  • sebahattin şentürk:
    CHP bastığı yerde ot bitmez 34 41 Yanıtla
  • Yaman Auto:
    yüreğire değil yüreğine hoş gelsin başkan ! 46 26 Yanıtla
  • yavuz d:
    ekrem = ulan keske beni de cagirsa 25 18 Yanıtla
  • Servet Öztürk:
    önce belediye başkanımızı tebrik ediyorum sonra da sayın Özgür Özel bu Ekrem niye sülük gibi yapışmış sana her yerde yanında duruyor şu adamı bir uzaklaştır yanından CHP'nin başı kim olduğu belli değil 26 9 Yanıtla
  • okan:
    40 yalan neler eklemişsin neler madem öyle sizi bırakmasın bırakırsa dönek deyin sizin ne olduğunu görmüş adam kaçıyor 19 11 Yanıtla
  • Adem Şimşek:
    özgür özel.!!! haddini aşıyorsun Bak demedi deme. bu kadar terbiyesizlik fazla artık 14 13 Yanıtla
  • okan:
    kaybetmeyi alışkanlık haline getiren chp 16 9 Yanıtla
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