Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Şara Dolmabahçe'de görüştü - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Şara Dolmabahçe'de görüştü

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Şara Dolmabahçe\'de görüştü
24.05.2025 14:29  Güncelleme: 14:57
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Şara Dolmabahçe\'de görüştü
Haber Videosu

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde görüşüyor. Basına kapalı gerçekleşen görüşmede; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın da yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile İstanbul'da bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Şara'yı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde resmi törenle karşıladı. Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve bazı yetkililer de yer aldı.

Görüşme basına kapalı gerçekleşiyor.

İşte görüşmeden ilk kareler:

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Şara Dolmabahçe'de bir araya geldi! İşte ilk görüntüler
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Şara Dolmabahçe'de bir araya geldi! İşte ilk görüntüler
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Şara Dolmabahçe\'de görüştü

Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı, İbrahim Kalın, Yaşar Güler, Hakan Fidan, Diplomasi, Politika, Suriye, Dünya, Şara, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Şara Dolmabahçe'de görüştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Tahsin Mehdevi:
    boş işler 42 32 Yanıtla
  • ender3316:
    Dolmabahçe'de ne işi var 31 16 Yanıtla
  • Uğur Kurum:
    Komediye bak. Suriye devlet başkanıymış. Adam ABD ve İsrail’den izin almadan tuvalete gidemez. 27 9 Yanıtla
  • ökkeş Kalem:
    İsidci takım giymiş hahahha 23 10 Yanıtla
  • Enis Şahin:
    Dolma bascenin duvarları depreme dayaniklimi 16 11 Yanıtla
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