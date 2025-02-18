Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky heyetleri arasında görüşme
ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky arasındaki görüşmenin ardından heyetleri arasında görüşme yapıldı.
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky heyetleri arasında görüşme - Son Dakika
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