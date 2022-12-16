İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verildi. Mahkeme siyasi yasak anlamına gelen 53. maddenin uygulanmasını da kararına ekledi.
Bu gelişmenin yankıları devam ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2019 yılında İmamoğlu hakkında söylediği sözler sosyal medyada yeniden gündem boldu. Erdoğan, bahsi geçen videoda İmamoğlu'nun belli bir süreden fazla ceza alması halinde başkanlığının düşeceğini ifade ediyor.
Son Dakika › Politika › Hapis cezası alan İmamoğlu'nun belediye başkanlığı düşecek mi? Akıllara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 3 yıl önceki sözleri geldi - Son Dakika