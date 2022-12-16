Hapis cezası alan İmamoğlu'nun belediye başkanlığı düşecek mi? Akıllara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 3 yıl önceki sözleri geldi

METİN AKSOY :

böyle biz tezgah yaptıkları bellı idi. yargı bağımsız olmasaydı bunlara fırsat verılmez ceza almazdı. ceza verildiğine nasıl sevınıyorlar bakarmısınız meral hanıma. aklına geldikçe ekremi kucaklıyor. enteresan