Hapis cezası alan İmamoğlu'nun belediye başkanlığı düşecek mi? Akıllara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 3 yıl önceki sözleri geldi - Son Dakika
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Hapis cezası alan İmamoğlu'nun belediye başkanlığı düşecek mi? Akıllara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 3 yıl önceki sözleri geldi

16.12.2022 10:07

YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası alan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında siyasi yasak anlamına gelen 53. maddenin uygulanması karar verildi. Akıllara ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2019 yılında, İmamoğlu'nun belli bir süreden fazla ceza alması halinde başkanlığının düşeceğini ifade ettiği video geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verildi. Mahkeme siyasi yasak anlamına gelen 53. maddenin uygulanmasını da kararına ekledi.

ERDOĞAN'IN SÖZLERİ YENİDEN GÜNDEM

Bu gelişmenin yankıları devam ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2019 yılında İmamoğlu hakkında söylediği sözler sosyal medyada yeniden gündem boldu. Erdoğan, bahsi geçen videoda İmamoğlu'nun belli bir süreden fazla ceza alması halinde başkanlığının düşeceğini ifade ediyor.

YORUMLAR (4)
  • METİN AKSOY : böyle biz tezgah yaptıkları bellı idi. yargı bağımsız olmasaydı bunlara fırsat verılmez ceza almazdı. ceza verildiğine nasıl sevınıyorlar bakarmısınız meral hanıma. aklına geldikçe ekremi kucaklıyor. enteresan Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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Ekrem İmamoğlu, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Hapis cezası alan İmamoğlu'nun belediye başkanlığı düşecek mi? Akıllara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 3 yıl önceki sözleri geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hapis cezası alan İmamoğlu'nun belediye başkanlığı düşecek mi? Akıllara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 3 yıl önceki sözleri geldi - Son Dakika
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