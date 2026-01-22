Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ''Aşkım, sevdam'' dediği şehirde seçim anketi yapıldı! İşte çıkan sonuç - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ''Aşkım, sevdam'' dediği şehirde seçim anketi yapıldı! İşte çıkan sonuç

Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın \'\'Aşkım, sevdam\'\' dediği şehirde seçim anketi yapıldı! İşte çıkan sonuç
22.01.2026 12:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her fırsatta ''Aşkım, sevdam'' olarak nitelendirdiği İstanbul'da 5-18 Ocak tarihleri arasında 2 bin 830 katılımcı ile yapılan son seçim anketinde CHP'nin oy oranı yüzde 33,1, AK Parti'nin oy oranı ise yüzde 30,8 olarak belirlendi.

ORC Araştırma, İstanbul'da gerçekleştirdiği son seçim anketinin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. "Bu pazar genel seçim olsa, hangi partiye oy verirsiniz?" sorusunun yöneltildiği ankette CHP birinci parti çıktı.

ARADAKİ FARK 3 PUAN

15–18 Ocak tarihleri arasında İstanbul genelinde 2 bin 830 katılımcıyla yapılan araştırmada, CHP'ye oy vereceğini söyleyenlerin oranı yüzde 33,1 olarak ölçüldü. Bu sonuçla ana muhalefet partisi, ankette ilk sırada yer aldı. AK Parti ise yüzde 30,8 ile ikinci sırada yer aldı.

Anket sonuçlarına göre İstanbul'da partilerin oy oranları şu şekilde sıralandı:

  • CHP yüzde 33,1
  • AK Parti yüzde 30,8
  • DEM Parti yüzde 8,3
  • İYİ Parti yüzde 5,7
  • MHP yüzde 5,5
  • Zafer Partisi yüzde 4,3
  • Yeniden Refah Partisi yüzde 2,9
  • BBP yüzde 2,2
  • YMP yüzde 1,9
  • TİP yüzde 1,5
  • Diğer yüzde 3,8
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Aşkım, sevdam' dediği şehirde seçim anketi yapıldı! İşte çıkan sonuç

ÖZDEMİR "2 PUAN ÖNDEYİZ" DEMİŞTİ

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ise daha önce yaptığı bir açıklamada "AK Parti şu anda İstanbul'da birinci parti konumundadır. 2 puan farkla CHP'nin önüne geçmiştir" demişti.

Politika, AK Parti, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ''Aşkım, sevdam'' dediği şehirde seçim anketi yapıldı! İşte çıkan sonuç - Son Dakika

6 yıl süren boşanma davası sonuçlanır sonuçlanmaz Afrika’da 8 adet adak koç kestirdi 6 yıl süren boşanma davası sonuçlanır sonuçlanmaz Afrika'da 8 adet adak koç kestirdi
Süleyman Şah Türbesi terörden temizlendi: Burası Türk toprağıdır Süleyman Şah Türbesi terörden temizlendi: Burası Türk toprağıdır
Beşiktaş, Demir Ege Tıknaz’ın yeni takımını açıkladı Beşiktaş, Demir Ege Tıknaz'ın yeni takımını açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli’yi kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli'yi kabul etti
Sınırdan gelen görüntü gündem oldu: Mehmetçik’in sabır testi Sınırdan gelen görüntü gündem oldu: Mehmetçik'in sabır testi
Tapuda yeni dönem 10 gün sonra zorunlu olacak Tapuda yeni dönem! 10 gün sonra zorunlu olacak

13:27
Galatasaray Ahmet Çakar’ı şoke etti
Galatasaray Ahmet Çakar'ı şoke etti
13:25
“Boşanırken uyuşturucuya başladım“ diyen Bilan Hancı’ya eski eşinden yanıt
"Boşanırken uyuşturucuya başladım" diyen Bilan Hancı'ya eski eşinden yanıt
12:20
Karşıyaka filesinde Manisa’ya sert tepki
Karşıyaka filesinde Manisa'ya sert tepki
12:09
MSB: Bayrak saldırısının failleri tespit edildi, gereği yapılıyor
MSB: Bayrak saldırısının failleri tespit edildi, gereği yapılıyor
11:23
MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık kumar masasında
MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık kumar masasında
11:09
Hemşire şiddeti sonucu engelli kalan Deniz Esin’in darbedilme anları kamerada
Hemşire şiddeti sonucu engelli kalan Deniz Esin'in darbedilme anları kamerada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2026 13:37:50. #7.11#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ''Aşkım, sevdam'' dediği şehirde seçim anketi yapıldı! İşte çıkan sonuç - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.