Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Aşkım, sevdam" dediği şehirle ilgili masasına konulan anket - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Aşkım, sevdam" dediği şehirle ilgili masasına konulan anket

Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın "Aşkım, sevdam" dediği şehirle ilgili masasına konulan anket
17.02.2026 12:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Aşkım, sevdam" olarak nitelendirdiği İstanbul'da yaptırdıkları kamuoyu araştırmasının sonucunu paylaşan AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, oy oranlarının yüzde 35,5'ten 41,7'ye yükseldiğini belirtti.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Aşkım, sevdam" olarak nitelendirdiği İstanbul'da yaptırdıkları son ankette oy oranlarının yüzde 41,7'ye yükseldiğini ifade etti.

BU YIL HEDEF 250 BİN ÜYE

AK Parti İstanbul İl Başkanlığında düzenlenen toplantıda açıklamalarda bulunan Özdemir, Genel Merkez'de geçen yılı 150 bin yeni üyeyle kapattıklarını aktararak, 2026'da konulan 250 bin üye hedefi çerçevesinde yeni, taze kanları AK Parti'ye kazandıracaklarını dile getirdi.

"HEDEF İSTANBUL'U YÖNETEMEYENLERDİ"

İstanbul'da özellikle "billboard" çalışmalarının önemli bir ses getirdiğine kamuoyunun şahit olduğunu kaydeden Özdemir, "İşte 'Senin hayatından gidiyor' başlığıyla İstanbullunun hayatından nelerin gittiğini bizzat fotoğrafladık. Burada tabii ki muhatabımız vatandaşımızdı ama hedef İstanbul'u yönetemeyenlerdi" diye konuştu.

KAMUOYU ARAŞTIRMALARI

Kamuoyu yoklamalarına dikkat çeken ve oy oranlarının yüzde 41,7'ye yükseldiğini vurgulayan Özdemir, "Gayretlerimizle, çabalarımızla, teşkilatımızla, vatandaşlarımızla birlikte İstanbul'u bu talihsizlikten hep birlikte kurtaracağız. Kamuoyu anketlerini de geçtiğimiz haftaki programlarımızda da ifade ettik. Önemli bir ivmelenme söz konusu. İnşallah, 2028 seçimlerinde, Cumhurbaşkanımızı birinci olarak, 2029 seçimlerinde de hem Büyükşehir Belediyemizi hem de aynı zamanda ilçe belediyelerimizin büyük bir çoğunluğunu AK Parti hanelerine kavuşturmuş olacağız" şeklinde konuştu.

Abdullah Özdemir, Yerel Haberler, Politika, AK Parti, İstanbul, Gündem, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Aşkım, sevdam' dediği şehirle ilgili masasına konulan anket - Son Dakika

Türkiye yetiştirmediği kakaodan 1,7 milyar dolar kazandı Türkiye yetiştirmediği kakaodan 1,7 milyar dolar kazandı
Sigaraya dev zam Sigaraya dev zam
Amedspor’dan Volkan Demirel bombası Amedspor'dan Volkan Demirel bombası
Lvbel C5, şov yapacağım derken abarttı Lvbel C5, şov yapacağım derken abarttı
Çağatay Ulusoy ve Aslıhan Malbora, aşklarını sosyal medyada ilan etti Çağatay Ulusoy ve Aslıhan Malbora, aşklarını sosyal medyada ilan etti
Masaj salonu görünümlü fuhuş ağına baskın Hesaplarından çıkan para inanılmaz Masaj salonu görünümlü fuhuş ağına baskın! Hesaplarından çıkan para inanılmaz

13:46
Osimhen’den ortalığı yıkan açıklamalar: Bana köpek gibi davrandılar
Osimhen'den ortalığı yıkan açıklamalar: Bana köpek gibi davrandılar
13:28
Konuşmayan adam Beyaz Futbol stüdyosunu bastı Ahmet Çakar delirdi
Konuşmayan adam Beyaz Futbol stüdyosunu bastı! Ahmet Çakar delirdi
12:48
Ünlü boksör Adem Kılıçcı uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
Ünlü boksör Adem Kılıçcı uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
12:30
14 yaşındaki Melisa’yı kaçırıp başlık parası teklif ettiler: Hangi baba kızını satar
14 yaşındaki Melisa'yı kaçırıp başlık parası teklif ettiler: Hangi baba kızını satar!
12:22
ABD ve İran müzakerelerinin ikinci turu başladı Trump sürprizi
ABD ve İran müzakerelerinin ikinci turu başladı! Trump sürprizi
12:20
Akın Gürlek, 4 meslek grubuna videolu mesaj gönderdi
Akın Gürlek, 4 meslek grubuna videolu mesaj gönderdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2026 13:58:50. #7.11#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Aşkım, sevdam" dediği şehirle ilgili masasına konulan anket - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.