Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın çağrısıyla Kars Kalesi bayraklarla donatıldı

"Terörsüz Türkiye" projesi çerçevesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 85 milyona yaptığı bayrak çağrısı, tüm Türkiye'de olduğu gibi Kars'ta da karşılık buldu. Kentte başta tarihi Kars Kalesi olmak üzere her yer ay yıldızlı bayraklarla donatıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısının ardından Kars Valiliği ve Belediye Başkanlığı harekete geçerek Kars Kalesi, kamu kurumlarının binaları ve caddeler bayraklarla süslendi. Kars genelinde oluşturulan görsel atmosfer, vatandaşlar tarafından da memnuniyetle karşılandı. - KARS