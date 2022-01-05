Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Derslerini alırlar" çıkışına Kılıçdaroğlu'ndan yanıt - Son Dakika

AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ekonomik sıkıntıları ve erken seçim yapılmasını gerekçe göstererek sokak çağrısı yapanlar için çok sert tepki gösterdi. Erdoğan, "15 Temmuz'da sokağa dökülenlere bu millet nasıl dersini verdiyse siz de dökülün aynı dersi evvelallah alırsınız. Bizler Cumhur İttifakı olarak hepinizi önümüze katarız ve gideceğiniz yere kadar kovalarız." dedi.

"BU MİLLET BUNLARI YEMEZ"

Bu sözlerin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gece yarısı Twitter'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, "Ey Saraydaki Şahıs, oy oranlarını gördükçe dilinin söylediğini kulakların duymaz oldu. Bugün resmen iç savaş naraları atmaya başladın. Bu millet bunları yemez! Bu millet sen ve sülalen saraylarda yaşayasınız diye sokaklarda kan dökmeyecek." ifadelerini kullandı.

"HALKIMIZIN ZİYARETİNE AÇACAĞIZ"

Kılıçdaroğlu, "Seni ve beslemelerini seçimle göndereceğiz. Sarayını da öğrencilerin hizmetine vermeden önce; üç ay boyunca her gün 10.00-20.00 saatleri arasında halkımızın ziyaretine açacağız. Çoluk çocuk, anne baba, herkes senin nasıl bir şaşaa içinde yaşadığını görecek." dedi.