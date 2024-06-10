Bitlis Belediye Başkanı Mümin Erol, Cumhurbaşkanı fotoğrafını indirdiği için soruşturma başlatıldı - Son Dakika
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Politika

Bitlis Belediye Başkanı Mümin Erol, Cumhurbaşkanı fotoğrafını indirdiği için soruşturma başlatıldı

Makam odasında asılı bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını indirdiği için hakkında soruşturma başlatılan Bitlis'in DEM Partili Tatvan Belediye Başkanı Mümin Erol, şüpheli sıfatıyla adliyede ifade verdi.

10.06.2024 15:59
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Makam odasında asılı bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını indirdiği için hakkında soruşturma başlatılan Bitlis'in DEM Partili Tatvan Belediye Başkanı Mümin Erol, şüpheli sıfatıyla adliyede ifade verdi.

İlçe Seçim Kurulundan mazbatasını aldıktan sonra belediyedeki makamına geçen DEM Partili Tatvan Belediye Başkanı Mümin Erol, makamda asılı bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını indirmişti. Görüntülerin ortaya çıkmasından sonra Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Cumhurbaşkanına Hakaret"ten başlatılan soruşturma çerçevesinde bugün beraberindeki avukatlar, DEM Parti Bitlis Milletvekili Hüseyin Olan ve partililerle Tatvan Adliyesine gelen Başkan Erol, şüpheli sıfatıyla ifade verdi.

Adliye çıkışı açıklama yapan Tatvan Belediye Başkanı Mümin Erol, başlatılan soruşturmaya tepki göstererek, yapılanların hiçbir hukuki tarafının olmadığının apaçık ortada olduğunu savundu. Yapılan girişimlerin Tatvan Belediyesine kayyum atama çabası olduğunu iddia eden Erol, "Tatvan Belediyesine kayyum atamak için yaptığınız uğraşları görüyor ve biliyoruz. Yaptığımız davranışın yasada hiçbir yeri olmamasına rağmen, rakip bir siyasi partinin genel başkanının fotoğrafını makam odamda bulundurmak zorundaymışım gibi davrananlar, "Muz Cumhuriyetinde mi yaşıyorsunuz? Hukuk ilkelerine bağlı kalmak zorunda değil misiniz?" Tatvan Belediye Başkanından şüpheli sıfatıyla ifade alma peşinde olanlar, itibar suikastı yapanlar bu akıl sizi hiçbir yere götürmeyecektir. Bugün Tatvanlıların hizmetinde olması gereken eş başkanlar; sizlerin fantezi, anti demokratik, anti hukuki niyetleriniz nedeniyle adliyelerde ifade vermek zorunda kalıyor. Belediyelere kayyum atayınca çok mu iyi bir şey yapmış olacaksınız? Hukukun herkese lazım olduğunu hiç kimse unutmasın. Bu gidişatın tehlikeli, en nihayetinde devlet çökerten bir gidişat olduğunu kimse unutmasın. Herkes hukuk ve demokrasiye saygılı olmak zorundadır. Anayasaya saygı duymayıp, uymayanlar, kim olduğunuzu ve ne yapmak istediğinizi hakikaten artık anlamakta güçlük çekiyorum. Başka illerde MHP ve CHP'li başka partili belediyeler aynı şeyi yaptığında, zorunluluk olmadığı için fotoğrafı bulundurmuyorken neden bir soruşturma açılmıyor da sadece Tatvan'da bu soruşturma açılıyor. Şimdi ben suç mu işlemiş oluyorum. Eğer çok isteniyorsa yasasını çıkarın bizde asalım, yoksa bizi olmayan zorunluluklara uymak zorundaymışız durumunda bırakmayın. Tek amacınız kayyum atamak olduğunu emin olun biliyoruz. Ama her şeye rağmen bizler kanunlara bağlı olmaya devam edeceğiz. Sizlere rağmen suç işlemeyeceğiz. Tatvanlılara hizmet etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

DEM Parti Bitlis Milletvekili Hüseyin Olan ise soruşturmaya tepki göstererek, iktidarın bölgede istediği sonucu alamadığı için tekrardan kayyum siyasetine döndüğünü öne sürdü.

Yapılan açıklamaların ardından Tatvan Belediye Başkanı Mümin Erol ve beraberindekiler adliyeden ayrıldı. - BİTLİS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Bitlis Belediye Başkanı Mümin Erol, Cumhurbaşkanı fotoğrafını indirdiği için soruşturma başlatıldı - Son Dakika

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