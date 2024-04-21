Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Irak ziyareti tarihi bir adım olacak

Irak Hükümet Sözcüsü Basim el-Avadi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın Irak'a yapacağı ziyareti "tarihi" olarak nitelendirerek, söz konusu ziyarette iki ülke arasında yaklaşık 25 mutabakat zaptı imzalanacağını kaydetti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın Irak'a yağacağı resmi ziyaret öncesi Irak Hükümet Sözcüsü Basim el-Avadi açıklamalarda bulundu. El-Avadi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkent Bağdat'a yapacağı ziyareti "tarihi" olarak nitelendirerek, ziyarette Irak- Türkiye ilişkilerine önemli bir rota çizecek yaklaşık 25 mutabakat zaptı ile 2 anlaşmanın da imzalanacağını söyledi.
Ziyaretin daha önce eşi benzeri olmadığını ileri süren el-Avadi, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bağdat ziyareti, Irak-Türkiye ilişkilerini büyük ölçüde ilerletecek. Bu dediklerimiz ziyareti büyütmeyi amaçlamıyor, bu bir gerçektir ve yarın herkes görecektir. Bu anlaşmalar ve mutabakat zabıtları iki ülke arasındaki ilişkilerin kalkınmasına önemli katkı sağlayacak. Ziyarette özellikle su, güvenlik, ekonomi ve Kalkınma Yolu Projesi konularında büyük sürpriz olacak" dedi.
Erdoğan'ın 13 yıl aradan sonra Bağdat'a yapacağı ziyaretin büyük bir önem taşıdığının altını çizen el-Avadi, "Bu ziyaret için son yıllarda iki ülke arasındaki ortak komisyonlar, ekonomik, güvenlik ve Kalkınma Yolu Projesi çalışmalarını yürütmüştü" dedi.
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