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Erdoğan'ın ''İstanbul eski günlerini mumla arıyor'' sözlerine İmamoğlu'ndan sert yanıt - Son Dakika

Erdoğan'ın ''İstanbul eski günlerini mumla arıyor'' sözlerine İmamoğlu'ndan sert yanıt

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sarf ettiği ''İstanbul eski günlerini mumla arar haline geldi.'' sözlerine sert yanıt verdi. 300 metrobüs için hazırlanan kredinin yıllardır Erdoğan'ın masasında olduğunu ifade eden İmamoğlu, ''Bir mum yollayalım göremiyorsa artık görüp imzalasın. Bizi engellemesin.'' dedi.

01.12.2023 - 09:30,  Güncelleme: 10:02
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Cumhurbaşkanı Erdoğan dün yaptığı bir toplantıda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu hedef alarak "İstanbul eski günlerini mumla arar haline geldi." ifadelerini kullandı. İmamoğlu ise Erdoğan'a mum göndermesi yaparak "Bir imzayla kredisi hazır 300 metrobüs alacaktık biz. İnanılmaz bir metrobüs eskimesi vardı. Geldiğimizin 6. ayında kredisini hazırladık hala masasında duruyor. Bir mum yollayalım göremiyorsa artık görüp imzalasın." şeklinde konuştu.

"MİLLETİMİZİ BU CENDEREDEN KURTARACAĞIZ"

Dün AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, isim vermeden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na sert sözlerle yüklendi. Erdoğan, "İstanbul eski günlerini mumla arar haline geldi. Aziz İstanbul ne yazık ki CHP'li iş bilmezlerin yönetimi altında. İstanbullu kardeşim otobüs, metro, metrobüs bekliyor ama hiçbiri zamanında gelmiyor. Milletimizi bu cenderen mart ayının sonunda kurtaracağız" ifadelerini kullandı.

"BİR MUM YOLLAYALIM GÖREMİYORSA"

Bu sözlere akşam Halk TV'de katıldığı canlı yayında bu sözlere yanıt veren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise sert ifadeler kullandı. İmamoğlu, "Bir imzayla kredisi hazır 300 metrobüs alacaktık biz. İnanılmaz bir metrobüs eskimesi vardı. Geldiğimizin 6. ayında kredisini hazırladık hala masasında duruyor. Bir mum yollayalım göremiyorsa artık görüp imzalasın. Sefaköy - Beylikdüzü hattına artık başlamak istiyoruz. Yaklaşık 3.5 milyon insanı ilgilendiriyor. Bir mürekkep bu batırıp imzalayacak. Bizi engellemesin." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'İstanbul eski günlerini mumla arıyor' sözlerine İmamoğlu'ndan aynı ayarda yanıt
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu

YENİDEN İSTANBUL İTTİFAKI OLUR MU?

İmamoğlu'na İYİ Parti ile yeniden bir İstanbul ittifakı olup olmayacağı da soruldu. İBB Başkanı şunları söyledi: "Son söz söylenmeden İstanbul ve Türkiye'nin lehine olacak her şeye açığım. Akşener'le konuşmamızda da verimli ve pozitif bir sohbet yaptık. Son söz söylenene kadar her şey konuşulmalıdır. Ben bu noktada gelin İstanbul'da konuşalım deme hakkına sahip değilim. Ben sadece Sayın Akşener'le iyi niyet dili ile bir konuşma gerçekleştirdim. Bu konuşmayı da önemsiyorum ve bir iş birliğinin de olabileceğini düşünüyorum."

Ekrem İmamoğlu, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Erdoğan'ın ''İstanbul eski günlerini mumla arıyor'' sözlerine İmamoğlu'ndan sert yanıt - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erdoğan'ın ''İstanbul eski günlerini mumla arıyor'' sözlerine İmamoğlu'ndan sert yanıt - Son Dakika
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