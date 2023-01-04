Kulisleri sallayan iddia: Cumhurbaşkanı Erdoğan parlamentoyu feshedip 14 Mayıs'ta sandığı getirecek - Son Dakika
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Kulisleri sallayan iddia: Cumhurbaşkanı Erdoğan parlamentoyu feshedip 14 Mayıs'ta sandığı getirecek

04.01.2023 08:47

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinin kurmaylarıyla 2023 seçim takvimini masaya yatırdığı, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) lideri Devlet Bahçeli ile yaptığı görüşmede de gündeme geldiği gibi seçim için 14 Mayıs tarihinde karar kılındığı öne sürüldü. Seçim ikinci tura kalırsa sandık iki hafta sonra gelecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli, 29 Aralık'ta Saray'da buluştu. Görüşme sonrası Erdoğan, partisinden bazı kurmaylarla bir araya geldi ve bu toplantıda seçim takviminin ele alındığı öğrenildi. Erdoğan başkanlığında önceki gün toplanan MYK'nin ana gündem maddesi de "seçim takvimi" oldu.

"18 HAZİRAN'DA HACCA GİDECEKLER OY KULLANAMAYACAK"

Erdoğan'ın kurmaylarıyla daha önce kararlaştırılan 18 Haziran tarihinin "2023 yılındaki Kurban Bayramı ve üniversite sınavı nedeniyle 14 Mayıs'a alınmasını değerlendirdiği" belirtiliyor. Seçimlerin 18 Haziran'da yapılması durumunda hacca gidecek yurttaşların oy kullanamayacağı" değerlendirildiği kaydedilirken, bu nedenle seçimlerin 14 Mayıs'ta yapılması ve "bu tarihin en uygun tarih olduğu" kararının aldığı kaydediliyor.

TARTIŞMALAR BİTMEYECEK

Muhalefetin 6 Nisan'dan sonra yapılacak bir seçime kapıları kapattığının bu nedenle "öne çekilmiş seçim" için TBMM kararının baz alınmayacağına işaret edilirken, bu nedenle Erdoğan'ın anayasal hakkını kullanacağı ve "parlamentoyu feshedeceği" ifade ediliyor. Böylece yeni seçim kanunu uygulanabilecek ancak Erdoğan'ın seçilme tartışmaları gündemdeki yerini koruyacak. Meclis'in de şubat sonuna dek AK Parti'nin vaatlerine ilişkin yasa tekliflerinin görüşmelerinin yürütüleceğine, şubat sonunda da "tamamen seçim gündemine odaklanacağı" kaydediliyor.

AK PARTİLİ DAĞ, "MECLİS'İ FESHEDEBİLİR" DEMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde kamera karşısına geçen ve kamuoyundaki erken seçim çağrılarına yanıt veren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Seçim tarihine ilişkin 18 Haziran dışında bir kararımız yok. Eğer böyle bir durum olursa Anayasada, seçim mevzuatında karşılığı var. İki türlü seçime gitme imkanı var. Birisi Meclis'in 360 milletvekiliyle karar almasıyla diğeri de Cumhurbaşkanının Meclis'i feshetmesiyle" diye konuşmuştu. AK Parti'nin "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Meclis'i feshetmesi" ihtimalini ilk kez gündeme getirmesi dikkatlerden kaçmamıştı.

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