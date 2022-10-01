İttifak ortakları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TBMM'ye girişinde ters düştü! CHP'liler otururken, İYİ Partililer ayakta karşıladı - Son Dakika
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İttifak ortakları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TBMM'ye girişinde ters düştü! CHP'liler otururken, İYİ Partililer ayakta karşıladı

01.10.2022 14:57

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TBMM'nin yasama yılının açılış programında konuşma yapmak üzere salona girişi esnasında Millet İttifakı ortakları CHP ile İYİ Parti ters düştü. Erdoğan'ın salona girdiği sırada CHP ve HDP'li vekiller ayağa kalkmazken, İYİ Partili vekiller ise ayakta karşıladı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 27. Dönem 6. Yasama Yılı başladı. Bu kapsamda TBMM Genel Kurulu'nda tören düzenleniyor. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, açılış dolaysıyla Genel Kurul'da sunuş konuşması yaptı. Şentop'un konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılış konuşması için Genel Kurul'a girdi.

İttifak ortakları İYİ Parti ve CHP, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın salona girişi sırasında ters düştü

CHP VE HDP SIRALARI AYAĞA KALKMADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Genel Kurul'a girmesiyle AK Parti, MHP ve İYİ Parti sıraları Devlet Başkanı'na saygı gereği ayağa kalktı. Erdoğan'ın salona girişi CHP ve HDP sıralarını hareketlendirmedi. HDP ve CHP'li vekiller İstiklal Marşı anonsu gelene kadar yerlerinden kalkmadı.

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