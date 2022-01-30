Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın twitter paylaşımı: Masaya nasıl oturacaklarına bir türlü karar veremiyorlar - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün Giresun'daydı. Anahtar teslim, toplu açılış ve partisinin İl Danışma Kurulu'na katılan Erdoğan'ın programına, salon tepkisi damga vurdu. Cumhurbaşkanı, danışma toplantısının yapıldığı salonun küçük olduğunu belirterek AK Parti İl Başkanı'na bunun nedenini sordu. Ancak Erdoğan'ın satır başlıkları arasında muhalefetin oturma düzeni de vardı.

"NEYE GÖRE OTURACAKLARINA KARAR VEREMİYORLAR"

Cumhurbaşkanı, muhalefetin oturma düzenini eleştirerek, "Boy sırasına göre mi yaş sırasına göre mi yoksa ''AK Parti karşısında kim daha fazla seçim kaybetmiş'' ona göre mi masaya oturacaklarına bir türlü karar veremiyorlar. Ne millete hizmet etmek gibi niyetleri var ne memlekete eser kazandırmak gibi hedefleri var" dedi.

GECE DE TWEET ATTI

Erdoğan, aynı sözleri akşam saatlerinde ise sosyal medya hesabından paylaştı. Yine muhalefetin oturma düzenine gönderme yapan Cumhurbaşkanı'nın paylaşımına 30 bin beğeni geldi.