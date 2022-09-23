Cumhurbaşkanı Erdoğan strateji değiştirdi iddiası! Seçimlere farklı bir profille gidecek - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan strateji değiştirdi iddiası! Seçimlere farklı bir profille gidecek

23.09.2022 16:03

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni dönemde izleyeceği strateji hakkında şaşırtan iddialar gündeme geldi. Buna göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni dönem için kendisine yeni bir imaj belirlediği ve bundan sonra daha esprili bir üslupla siyaset yapacağı iddia edildi.

2023 seçimlerinin yaklaşmasıyla birlikte siyasilerin nasıl bir politika izleyeceği de yavaş yavaş belli olmaya başladı. Amerika Birleşik Devletleri ziyareti sırasında hem Central Park'ta korumasız gezmesi, hem de Reuters muhabiriyle esprili diyalog kurması çok konuşulan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni bir stratejiyle hareket edeceği ileri sürüldü.

YENİ STRATEJİ ABD GEZİSİNDE BAŞLADI

Milli Gazete'den Bünyamin Güler'in haberine göre seçimlere on aydan az bir süre kala Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekibi hummalı bir çalışmanın içerisine girdi. Erdoğan'a yeni dönemde yeni bir elbise dikmeye çalışan ekip, ilk provalarını da gerçekleştirdi. ABD Central Park'ta yok denecek kadar az korumayla gezintiye çıkan Erdoğan, parktaki vatandaşlarla sohbet etti.

ESPRİLİ DİYALOG GÜNDEM OLDU

Öte yandan BM'nin 77'nci Genel Kurulu için bulunduğu ABD'de Erdoğan'ın Reuters muhabiriyle muhabbetinin de yeni strateji çalışmasının bir parçası olduğu ifade ediliyor. Reuters muhabirinin soru soracağını gören Erdoğan'ın muhabiri yanına çağırarak, sorularını esprili bir şekilde cevaplandırması sosyal medyada gündem olmuştu. Erdoğan'ın hem Central Park'ta korumasız dolaşması hem de muhabire esprili bir şekilde takılması ekibinin yeni imaj çalışması olarak değerlendirildi.

YENİ İMAJ ÇALIŞMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özellikle 'One Minute' olayıyla yükselen sert mizacı kamuoyu tarafından beğeniliyordu. Ancak 20 yılın ardından sert üsluplu siyasetçilerden ve siyaset anlayışından bunalan halk bağırmayan, çağırmayan halkla konuşabilen siyasetçi modeli görmek istiyor. Bunu fark eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekibinin de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bu yönde yeni bir elbise dikmeye başladığı ve ilk provalarını ise ABD'de yaptığı belirtiliyor. Benzer provaların Türkiye'de de önümüzdeki haftalarda yapılması bekleniyor.

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Amerika Birleşik Devletleri, Siyaset, Politika, Güncel, Son Dakika

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