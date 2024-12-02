Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden adaylığına Fatih Erbakan'dan veto - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden adaylığına Fatih Erbakan'dan veto

Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın yeniden adaylığına Fatih Erbakan\'dan veto

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı adayı olmasına destek vermeyeceklerini belirtirken; ittifaka da kapıları kapattı.

02.12.2024 18:40
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Son seçimlerde aldığı oy oranı ile dikkatleri üzerine çeken Yeniden Refah Partisi'nin Genel Başkanı Fatih Erbakan, siyasetin gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. İlker Karagöz ile Çalar Saat programına konuk olan Erbakan, 2023 Genel Seçimleri'ndeki ittifakın yeniden kurulup kurulmayacağı yönündeki soruya yanıt verdi.

"Bize hep soruyorlar 'tekrardan bir araya gelmeniz mümkün mü?' diye. Bu mümkün olmaz çünkü bir kere denenmiş bir daha denenmez" diyen Erbakan, "Maalesef bu sözlerinde durmadılar. Bundan sonrası bir kere iyi niyetle bunu yaptınız onlara da güvendiğiniz karşınızda bir cumhurbaşkanı var iktidar mensupları var ve böylece de bir mutabakat yapıldı. Buna uyulmamış, buna uymayı bırakın hani bir kısmını yaptık üçte birini yaptık dörtte birini yaptık da tam tersi yapılmış ve ülke bu hale gelmiş. Artık yeniden ittifak yapmak saflık olur ve kandırılmak olur" ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A VETO

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden adaylığı desteklemeyeceklerini söyleyen Erbakan, "Sayın Erdoğan'ın artık aday olmaması doğru olandır. Hem yaşını hesaba kattığımızda hem de yorgunluğunu hesap kattığımızda gerçekten de Türkiye Cumhuriyeti tarihinde rekor kırdı en uzun süre devlet başkanı olarak kalan kimse olarak. Seçim zamanında yapılırsa 25-26 seneyi devirmiş olacak. Bu bir rekor tabii. Ancak yorulmuşluk, yıpranmışlık var. Ülkemizde de yetişmiş gençler ve siyasi partilerin Cumhurbaşkanı adayları var. Sayın Erdoğan'ın artık emekli olma zamanı geldi" ifadelerini kullandı.

"SAADET'E KAPILAR KAPALI DEĞİL"

İttifak kapısını Saadet Partisi'ne açık bırakan Erbakan, "Saadet Partisi ile ittifak kapısı elbette kapılı değil. Partilerin kendi logolarıyla dahil olduğu bir ittifak elbette mümkün olabilir. Farklı ittifaklar kurmak mümkün fakat Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda Yeniden Refah kendi adayını belirler" diye konuştu.

Yeniden Refah Partisi, Fatih Erbakan, Politika, 3-sayfa, Refah, Seçim, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden adaylığına Fatih Erbakan'dan veto - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Yasin Ayyildiz:
    Seni kâle almaz kimse 11 8 Yanıtla
  • Yunuss Bayern:
    Bunlar da ikiyüzlü 8 4 Yanıtla
  • Çelikk:
    Reis, Sadece Sen Varsın O Yeter 4 3 Yanıtla
  • Vatandaş Rıza:
    kızgın ve kuskun secmenin oyunu aldin, kendini bi halt sandin.. sen once seni koyup gieen baskanlarina sahip cik 3 3 Yanıtla
  • Turgay Uysal:
    Sana oy vermeyecem verdirmeyecem fatih erbakan 3 0 Yanıtla
  • zurnaci samo Oner:
    bu dönek babasına çekmemiş sağı solu belli olmaz 1 0 Yanıtla
  • esat turan:
    Bu fatih Erbakan da kendini bı halt zannediyor sen kimsin ya dırro 1 0 Yanıtla
  • Nurullah Polat:
    son güne kadar böyle konuştun sonra el sıkıştın insanda haya olması lazım 1 0 Yanıtla
  • Derman null:
    adam gibi adam Dik dur eğilme 1 0 Yanıtla
  • MEHMET AYDIN:
    sen daha çıraksın usta bile olamadın sana laf düşmez 0 0 Yanıtla
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