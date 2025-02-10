Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Malezya, Endonezya ve Pakistan ziyaretleri nedeniyle Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın vekalet etmesine dair tezkere Resmi Gazete'de yayımlandı.
Resmi Gazete'de yayımlanan tezkere ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 10-13 Şubat tarihleri arasında Malezya, Endonezya ve Pakistan ziyareti nedeniyle dönüşüne kadar Cumhurbaşkanlığına Anayasa'nın 106'ıncı maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek. - ANKARA
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yurt Dışı Ziyaretleri İçin Vekalet Tezkere Yayınlandı - Son Dakika
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