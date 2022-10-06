Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Truss ve Hollanda Başbakanı Rutte ile sohbet etti

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Truss ve Hollanda Başbakanı Rutte ile sohbet etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çekya'nın başkenti Prag'da İngiltere Başbakanı Liz Truss ve Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile bir araya geldi.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Truss ve Hollanda Başbakanı Rutte ile sohbet etti PRAG - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çekya'nın başkenti Prag'da İngiltere Başbakanı Liz Truss ve Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi için geldiği Çekya'nın başkenti Prag'da temaslarına devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Liz Truss ve Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile ayaküstü sohbet etti.

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