Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnsan hakları örgütlerinin, küresel medya organlarının, konu Gazze'de öldürülen masum çocukların hakları olunca nasıl üç maymunu oynadığına şahitlik ettik." - ANKARA
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İnsan hakları örgütlerinin, küresel medya organlarının, konu Gazze'de öldürülen masum çocukların hakları olunca nasıl üç... - Son Dakika
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