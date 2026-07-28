Erdoğan, Irak Başbakanı Zeydi\'yi resmi törenle karşıladı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi'yi resmi törenle karşıladı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen karşılama töreninde, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Irak Başbakanı ez-Zeydi'nin yerlerini almalarının ardından iki ülkenin milli marşları çalındı. Törende, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı tüfekli gösteri yaptı. Tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerlerin de yer aldığı törende, 21 pare top atışı gerçekleştirildi. Zeydi, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı 'Merhaba asker' diyerek selamladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Zeydi, merdivenlerde Türkiye ve Irak bayrakları önünde tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi. Erdoğan ve Zeydi, daha sonra ikili görüşmeye geçti.