Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Sudani ile görüştü

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier İstanbul'da protesto edildi

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, İstanbul ziyareti sırasında Almanya'nın İsrail'e verdiği destek nedeniyle protesto edildi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Sirkeci Garı'nı ziyaret ederken bir grup tarafından protesto edilen Steinmeier, 'Katil Almanya Türkiye'den defol' ve 'Soykırım suçlusu katil Almanya' sloganlarıyla karşılaştı. Steinmeier, Türkiye'ye yaptığı bu ilk ziyarette İstanbul, Gaziantep ve Ankara'da temaslarda bulunacak.