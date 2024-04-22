Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Sudani ile görüştü - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Sudani ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bağdat temasları çerçevesinde Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani ile görüştü.

22.04.2024 14:54
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bağdat temasları çerçevesinde Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 13 yılın ardından geldiği Irak'ta temaslarını sürdürüyor. Erdoğan, başkent Bağdat'ta Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani ile bir araya geldi. - BAĞDAT

Kaynak: İHA

Bağdat, Irak, Dış Politika, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Sudani ile görüştü - Son Dakika

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