Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye ile İran ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ve İran arasındaki ilişkilerin daha da geliştirilmesi için önümüzdeki süreçte gayretlerin devam edeceğini belirtti. Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pezeşkiyan'ın Ramazan Bayramı'nı da tebrik etti. - İSTANBUL