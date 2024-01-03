Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran\'daki terör saldırıları için başsağlığı diledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran'da gerçekleştirilen terör saldırılarında hayatını kaybedenler için İran'a başsağlığı diledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran'ın Kirman eyaletinde yaşanan terör saldırıları nedeniyle bir başsağlığı mesajı paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, "İran'ın Kirman eyaletinde gerçekleştirilen menfur terör saldırılarından derin üzüntü duyduk. Saldırılarda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet,
yaralananlara acil şifalar diliyorum. Dost ve kardeş İran halkına başsağlığı dileklerimi iletiyorum" dedi. - ANKARA
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