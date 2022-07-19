Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Dini Lideri Hamaney ile görüştü - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Dini Lideri Hamaney ile görüştü

19.07.2022 11:36

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Dini Lideri Hamaney ile görüştü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney ile bir araya geldi.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Dini Lideri Hamaney ile görüştü

TAHRAN - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran'ın başkenti Tahran'a gerçekleştirdiği resmi ziyaret çerçevesinde İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede açıklamalarda bulunan Erdoğan, Suriye'de terör örgütlerine Almanya, İngiltere ve Fransa gibi batılı ülkeler tarafından askeri yardımlar yapıldığını söyledi. Erdoğan, "Suriye'nin toprak bütünlüğü konusunda tavrımız çok açık ve nettir. Suriye'den istediğimiz siyasi süreci başlatması. Astana üçlü zirvesinde Suriye konusunu görüşeceğiz ve bu konuyu ayrıntılı olarak ele alacağız. Umut ediyorum sonuç alabiliriz" dedi.

" Türkiye'nin sınır güvenliği bizim de güvenliğimizdir"

Suriye'nin kuzeyine yönelik askeri bir operasyonun terör örgütlerine fayda sağlayacağını belirten Hamaney, "Suriye'nin toprak bütünlüğüne önem veriyoruz. Suriye'nin kuzeyine yönelik askeri bir operasyon hem Türkiye'nin hem de Suriye'nin zararına ve terör örgütlerinin faydasına olacaktır" dedi. Türkiye'nin güvenliğini kendi güvenlikleri olarak gördüklerini belirten Hamaney, "Kesinlikle Türkiye'ye terör örgütleri ile mücadelede destek vereceğiz. Türkiye'nin sınır güvenliği bizim de güvenliğimizdir. Aynı şekilde siz de Suriye'nin güvenliğini kendi güvenliğiniz olarak görün. Suriye sorunu ancak diplomasi yoluyla çözülebilir. İran, Türkiye, Rusya ve Suriye görüşerek bu sorunu sonlandırmalıdır" şeklinde konuştu.

Ermenistan işgalinde bulunan Karabağ'ın Azerbaycan tarafından özgürleştirilmesinden memnun olduklarını belirten Hamaney, "Karabağ'ın özgürleşmesinden memnunuz ancak Ermenistan ile İran sınırında herhangi bir değişiklik ve sınırlandırmaya karşıyız" dedi.

İsrail'in bölgede istikrarsızlık ve güvensizlik ortamı oluşturarak bölge ülkeleri arasındaki sorunları artırdığını kaydeden Hamaney, "İsrail bölge ülkeleri arasında sorunların ve düşmanlıkların asıl nedenidir. ABD ise İsrail'in bu politikalarını destekliyor. Fitne ve tuzaklar karşısında bilinçli olmak ve ihtilaflı konulardan uzaklaşmak İslam ümmetinin izzeti için en iyi yoldur" dedi.

Türkiye ile ilişkilere önem verdiklerini kaydeden Hamaney, "Bölgede İran ve Türkiye arasında her konuda işbirliğinin güçlendirilmesi bölgenin yararına olacaktır. Türkiye halkı için dua ediyoruz ve dostluklar zor dönemlerde kendisini gösterir" ifadesini kullandı. İran ve Türkiye arasındaki ticaret hacminin yeterli düzeyde olmadığını belirten Hamaney, "İki ülke heyetleri arasında gerçekleşecek görüşmelerde bu konu çözüme kavuşturulmalı" ifadesini kullandı.

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Kaynak: İHA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Dini Lideri Hamaney ile görüştü - Son Dakika

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