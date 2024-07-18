Cumhurbaşkanı Erdoğan, İrlanda Meclis Başkanı Sean O Fearghail ile görüştü

Politika

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İrlanda Meclis Başkanı Sean O Fearghail ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İrlanda Meclis Başkanı Fearghail'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Görüşmede, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da yer aldı. Basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından açıklama yapılmazken, Cumhurbaşkanlığı'ndan fotoğraf paylaşıldı.