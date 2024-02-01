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Cumhurbaşkanı Erdoğan: İslam'ı Türk'ten koparan anlayışa karşı çift kulvarlı kampanya yürütülüyor - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İslam'ı Türk'ten koparan anlayışa karşı çift kulvarlı kampanya yürütülüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İslam\'ı Türk\'ten koparan anlayışa karşı çift kulvarlı kampanya yürütülüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam'ı Türk'ten koparan, ayrıştıran anlayışın bu topraklarla hiçbir illiyeti olmadığını belirterek, son dönemde Türkiye karşıtı çevreler tarafından aynı amaca hizmet eden çift kulvarlı bir kampanya yürütüldüğünü söyledi.

01.02.2024 15:06
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "İslam'ı Türk'ten, Türkü de Din-i Mübin-i İslam'dan koparan, ayrıştıran, arasına sahte duvarlar ören anlayışın bu topraklarla hiçbir illiyeti yoktur. Son dönemde Türkiye karşıtı kimi çevreler tarafından aynı amaca hizmet eden çift kulvarlı bir kampanya yürütüldüğünü görüyoruz." - ANKARA

Kaynak: İHA

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Recep Tayyip Erdoğan, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: İslam'ı Türk'ten koparan anlayışa karşı çift kulvarlı kampanya yürütülüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: İslam'ı Türk'ten koparan anlayışa karşı çift kulvarlı kampanya yürütülüyor - Son Dakika
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