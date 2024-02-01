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Cumhurbaşkanı Erdoğan: İslam'ı Türk'ten Türkü de İslam'dan koparan, ayrıştıran anlayışısın bu topraklarla hiçbir illiyeti yoktur - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İslam'ı Türk'ten Türkü de İslam'dan koparan, ayrıştıran anlayışısın bu topraklarla hiçbir illiyeti yoktur

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İslam\'ı Türk\'ten Türkü de İslam\'dan koparan, ayrıştıran anlayışısın bu topraklarla hiçbir illiyeti yoktur

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet Akademisi Başkanlığı 1. Dönem Aday Din Görevlileri Mezuniyet Merasimi'nde yaptığı konuşmada, Türk demek aynı zamanda Müslüman demektir. Erdoğan, İslam'ı Türk'ten Türkü de İslam'dan koparan, ayrıştıran anlayışın bu topraklarla hiçbir ilişkisi olmadığını belirtti ve İslamsız Türklük tanımlarının asırlardır İslam'ın sancaktarı olan Türk milletinin tarihini yok saymaya çalıştığını ifade etti.

01.02.2024 17:11
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İslam'ı Türk'ten Türkü de İslam'dan koparan, ayrıştıran anlayışısın bu topraklarla hiçbir illiyeti yoktur"

ANKARA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet Akademisi Başkanlığı 1. Dönem Aday Din Görevlileri Mezuniyet Merasimi'nde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türk demek aynı zamanda Müslüman demektir. İslam'ı Türk'ten Türkü de İslam'dan koparan, ayrıştıran anlayışısın bu topraklarla hiçbir illiyeti yoktur. Asırlardır İslam'ın sancaktarı olduk. Lünpen faşistlerin gündeme getirmeye çalıştığı İslamsız Türklük tanımlarıdır. 1300'lük şanlı tarih bu şekilde yok sayılmaya çalışılıyor." dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: İslam'ı Türk'ten Türkü de İslam'dan koparan, ayrıştıran anlayışısın bu topraklarla hiçbir illiyeti yoktur - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: İslam'ı Türk'ten Türkü de İslam'dan koparan, ayrıştıran anlayışısın bu topraklarla hiçbir illiyeti yoktur - Son Dakika
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