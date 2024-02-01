Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İslam'ı Türk'ten Türkü de İslam'dan koparan, ayrıştıran anlayışısın bu topraklarla hiçbir illiyeti yoktur"

ANKARA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet Akademisi Başkanlığı 1. Dönem Aday Din Görevlileri Mezuniyet Merasimi'nde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türk demek aynı zamanda Müslüman demektir. İslam'ı Türk'ten Türkü de İslam'dan koparan, ayrıştıran anlayışısın bu topraklarla hiçbir illiyeti yoktur. Asırlardır İslam'ın sancaktarı olduk. Lünpen faşistlerin gündeme getirmeye çalıştığı İslamsız Türklük tanımlarıdır. 1300'lük şanlı tarih bu şekilde yok sayılmaya çalışılıyor." dedi.